Chi sarà il portiere di Allegri? Se Meret saluta, il Napoli ha già in mente Kovar

Meret va in scadenza tra dodici mesi e ha un mercato internazionale: se dovesse partire, come scrive la Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno già un'idea pronta

Il ruolo del portiere del Napoli è uno dei tanti punti interrogativi che Massimiliano Allegri si troverà a sciogliere. Perché il mercato è un’insidia almeno quanto le volontà dei singoli, e tra i singoli c’è Alex Meret, in scadenza di contratto tra dodici mesi e con un mercato internazionale che si fa sentire. Non a caso, scrive la Gazzetta dello Sport, gli echi di questa primavera arrivano fino a Castel Volturno.

Il nome messo sul taccuino in caso di addio è quello di Matej Kovar: 26 anni, titolare della nazionale ceca e soprattutto del PSV Eindhoven, la squadra che una sera d’ottobre si è goduta un travolgente 6-2. Per trattarlo, gli azzurri dovrebbero bussare al Bayer Leverkusen, che lo ha concesso in prestito al PSV. O magari, suggerisce ironicamente la rosea, anche a Scott McTominay, con cui Kovar ha condiviso un anno al Manchester United.

“Sarà non certo per caso che gli echi di que­sta pri­ma­vera che intro­duce alla fiera dei sogni s’avver­tono anche a Napoli: Matej Kovar ha 26 anni, è il tito­lare della nazio­nale Ceca e soprat­tutto del Psv Ein­d­ho­ven, che una sera di otto­bre s’è goduto un 6-2 tra­vol­gente. Per trat­tarlo, il Napoli dovrebbe chia­mare il Bayer Lever­ku­sen, che l’ha con­cesso in pre­stito, o magari anche McTo­mi­nay, con il quale ha vis­suto un anno a Man­che­ster. Tante porte a cui bus­sare per deci­dere chi dovrà chiu­derne una”.

Il rebus ereditato da Allegri

La questione portiere non nasce oggi. Tutta la stagione è stata segnata dal ballottaggio, con Meret tornato a essere il portiere su cui il Napoli può contare dopo un periodo in ombra. Già a Pisa, del resto, Meret era stato il migliore in campo, segnale che a Conte conveniva preferirlo a Milinkovic-Savic.

Perché l’alternativa interna non ha convinto. Lo abbiamo scritto a chiare lettere chiedendoci in base a quale criterio Milinkovic-Savic sia considerato un portiere forte, e l’immagine resta quella del goffo Milinkovic-Savic nel 2-3 col Bologna, metafora triste del Napoli. Insomma, Allegri eredita una situazione tutt’altro che risolta.

Perché Kovar e perché ora

L’idea Kovar ha una logica precisa. È un profilo giovane ma già esperto a livello internazionale, titolare in un campionato competitivo e in nazionale, e soprattutto sostenibile economicamente — coerente con la linea di un Napoli che vuole abbattere il monte ingaggi e ringiovanire la rosa nel progetto che Allegri sta disegnando da zero. Il fatto che conosca già McTominay è il classico dettaglio che, in una trattativa, può fare la differenza sul piano dell’ambientamento.