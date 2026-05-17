Meret, il Napoli torna ad avere un portiere

Con Alex Meret in campo a Pisa, il Napoli torna ad avere un portiere tra i pali. E si è visto nel finale del primo tempo, quando il Napoli ce l’ha messa tutta per prendere gol e rovinare quanto di buono fatto nei primi 45 minuti che si sono chiusi con gli azzurri in vantaggio per 2-0.

Ma è arrivata la solita amnesia, una di quelle amnesie che hanno certificato l’uscita del Napoli dalla lotta scudetto. Su clamoroso strafalcione di Buongiorno, l’ennesimo della stagione: un buco da dilettante in area di rigore e il Pisa si è ritrovato da pochi metri a tu per tu con Meret. Stojilkovic solo soletto, libero di segnare il 2-1. Ma oggi il Napoli ha un portiere tra i pali. Un portiere che para. Magari non sarà bravo a lanciare né a tirare i rigori. Ma sa parare. È forte con le mani. E ha respinto il tiro da distanza ravvicinata. E così il Napoli è andato al riposo sul 2-0 con reti del solito straordinario McTominay (leader indiscusso di questa squadra: bisognerebbe fargli una statua, un murales non basta) e Rrahmani altro influente senatore del Napoli.

Meret, Conte è tornato sui suoi passi: meglio tardi che mai

Conte ha tenuto in panca De Bruyne nella partita più importante e ha detto che è una scelta di chi ha visto gli allenamenti in settimana. Più una bocciatura, è una sentenza per il belga. Al posto suo ha giocato Elmas autore di una buona prestazione, come al solito anche generoso in fase difensiva e ha anche sfiorato il gol.

L’altra novità è stata Meret. Conte è tornato sui suoi passi tra i pali. L’avesse fatto prima, avremmo certamente qualche punto in più in classifica.