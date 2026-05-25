Anche il fosso Sarri ce lo siamo scansato: ufficiale all’Atalanta

Niente Napoli per Maurizio Sarri, sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta. Il tecnico lascia la Lazio dopo una sola stagione dal suo ritorno sulla panchina biancoceleste; a prendere il suo posto sarà Gennaro Gattuso. Sarri era finito anche nella lista del Napoli per il dopo Conte, per lui sarebbe stato un ritorno, ma ha deciso alla fine di accettare un club che non avesse troppe pressioni.

Sarri va all’Atalanta

L’ex tecnico della Lazio sostituirà Raffaele Palladino e firmerà un contratto triennale, come riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

🚨⚫️🔵 Maurizio Sarri, set to sign as new Atalanta manager as contract has been already agreed. Sarri replaces Raffaele Palladino. 🔃🇮🇹 pic.twitter.com/kVRD8f34CO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

Maurizio Sarri all’Atalanta, accordo triennale. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 25, 2026

Manca solo l’ufficialità da parte dell’Atalanta, ma ormai è fatta. Per Sarri sarà la prima esperienza sulla panchina della Dea e nella prossima stagione giocherà in Conference League.

Si era parlato di un suo ritorno a Napoli

In questi giorni si erano rincorse le voci su un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, ma il tecnico ha dato priorità all’Atalanta e gli azzurri si sono stufati di aspettarlo. Non era, inoltre, il nome in pole per Aurelio De Laurentiis, che ora dovrà decidere chi sostituirà Antonio Conte.

Sarà Allegri? Italiano? Iraola? O un nome a sorpresa? E’ in corso ora il meeting tra il patron del Napoli e il ds Giovanni Manna per decidere il futuro allenatore azzurro.