Sarri ha scelto l’Atalanta per non avere l’ossessione di vincere (Pedullà)

L'Atalanta aveva già provato a prenderlo lo scorso anno, alla Dea serve ricostruire, non vincere subito. Intanto il Napoli vira: "Allegri è difficile. Un obiettivo è Italiano, che sa di essere nella lista del Napoli".

Il Napoli e Antonio Conte si separeranno a fine campionato. Gli azzurri avevano pensato a un ritorno di Maurizio Sarri in panchina, ma il tecnico è vicino a lasciare la Lazio e firmare con l’Atalanta; per questo, le alternative ad oggi rimangono Max Allegri e Vincenzo Italiano, con il secondo più papabile del primo.

Sarri si allontana dal Napoli, Allegri e Italiano rimangono le alternative

Il giornalista Alfredo Pedullà ha dichiarato sul suo canale YouTube:

“27 maggio 2025 l’Atalanta ci prova per Sarri, poi decide di prendere Juric. E’ cambiato tanto ora dal punto di vista del management (Giuntoli, Pompilio), rivoluzione, quindi l’Atalanta ha fatto una scelta: Sarri, una scelta condivisa e ricambiata. Il Napoli, che ha corteggiato il tecnico, ma non ci sono state strette di mano e aperture su accordi imminenti… Sarri ha riflettuto molto sul ritorno a Napoli, ma hanno fatto la differenza tante cose: prendere un gruppo che deve vincere e spremuto da due anni di Conte, avere l’ossessione di riparlare del suo calcio scintillante che non ha portato trofei e ora sarebbe impossibile riproporlo, rispetto a un programma di una società che vuole ripartire, che ha uno zoccolo duro, non c’è l’assillo di dover vincere ma quello di dover costruire. Questo ha fatto la differenza nel suo prendere tempo col Napoli, e il club non ha accettato il suo prendere tempo“.

Per gli azzurri, dunque, restano due opzioni per sostituire Conte al momento:

“Ora il Napoli vira. Virare su Allegri è difficile, anche se gli azzurri ci hanno pensato e aspettano il vertice tra il tecnico e Cardinale. Un obiettivo è Italiano, che si è lasciato col Bologna con l’intento di riesaminare la situazione; lui sa di essere nella lista del Napoli“.