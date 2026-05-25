Iraola è stato offerto al Napoli da un intermediario (Schira)

Andoni Iraola è uno dei nuovi nomi accostati al Napoli per prendere il posto di Antonio Conte in panchina. Il tecnico spagnolo ha raggiunto la qualificazione in Europa League con il Bournemouth ed è in scadenza di contratto con il club inglese. Stamani la Gazzetta ha lanciato questa notizia riguardo all’allenatore classe 1982.

Iraola offerto al Napoli

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Andoni Iraola è stato offerto al Napoli da un intermediario la scorsa settimana. L’allenatore spagnolo lascerà il Bournemouth dopo la storica qualificazione in Europa League.

Andoni #Iraola has been offered to #Napoli by an intermediary last week. The spanish coach will leave #Bournemouth after the historical qualification to Europa League. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2026

Lo spagnolo era approdato in Premier League la scorsa stagione, dopo aver trascorso tre anni sulla panchina del Rayo Vallecano e, precedentemente, aveva allenato il Mirandes e in Cipro, all’Aek Larnaca. In Italia sarebbe la sua prima esperienza e chissà che arrivi proprio per la prossima stagione.