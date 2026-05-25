Iraola è stato offerto al Napoli da un intermediario (Schira)

E' accaduto la scorsa settimana, comunica il giornalista sui social. L'allenatore spagnolo classe 1982 lascerà il Bournemouth.

Iraola è stato offerto al Napoli da un intermediario (Schira)

Bournemouth's Spanish manager Andoni Iraola is pictured before the start of the English Premier League football match between Bournemouth and Crystal Palace at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on May 3, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Andoni Iraola è uno dei nuovi nomi accostati al Napoli per prendere il posto di Antonio Conte in panchina. Il tecnico spagnolo ha raggiunto la qualificazione in Europa League con il Bournemouth ed è in scadenza di contratto con il club inglese. Stamani la Gazzetta ha lanciato questa notizia riguardo all’allenatore classe 1982.

Iraola offerto al Napoli

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Andoni Iraola è stato offerto al Napoli da un intermediario la scorsa settimana. L’allenatore spagnolo lascerà il Bournemouth dopo la storica qualificazione in Europa League.

Lo spagnolo era approdato in Premier League la scorsa stagione, dopo aver trascorso tre anni sulla panchina del Rayo Vallecano e, precedentemente, aveva allenato il Mirandes e in Cipro, all’Aek Larnaca. In Italia sarebbe la sua prima esperienza e chissà che arrivi proprio per la prossima stagione.