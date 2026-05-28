Allegri-Napoli, De Laurentiis ha già l’accordo con l’agente: biennale pronto, manca solo la scelta

Il Napoli ha già un accordo di massima con l’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, per un contratto biennale. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport ed è il primo tassello concreto della trattativa Allegri-Napoli, che però ha ancora un nodo aperto: Aurelio De Laurentiis non ha ancora deciso se l’allenatore del nuovo Napoli sarà Max o Vincenzo Italiano.

È il modo di muoversi tipico di De Laurentiis, già visto nelle settimane dell’addio di Conte: blindare l’opzione più costosa fissando i termini economici con l’agente — Branchini è uno dei più rispettati del mercato italiano — prima ancora di aver deciso chi siederà davvero in panchina. Una mossa difensiva e offensiva al tempo stesso. Difensiva perché toglie ad Allegri lo spazio per trattare con altri club, dopo l’improvvisa telefonata pomeridiana di De Laurentiis di qualche giorno fa. Offensiva perché tiene Italiano sulla corda: se il tecnico vorrà davvero il Napoli, dovrà accettare anche le condizioni economiche del presidente.

Allegri-Napoli, ma Max non è ancora libero dal Milan

Resta però un ostacolo concreto. Allegri, sollevato lunedì dall’incarico al Milan, non è ancora libero. Ha un altro anno di contratto con i rossoneri — sarebbe scattato il rinnovo automatico fino al 2028 in caso di qualificazione Champions — e il club di via Aldo Rossi sta dettando i tempi della liberazione del tecnico. Il Corriere dello Sport lo scrive chiaramente: serviranno «diplomazia e pazienza» per superare le resistenze rossonere.

Non è un problema impossibile, ma è un problema. Se il Napoli sceglierà Allegri, potrebbero servire alcuni giorni in più per ufficializzare. Il quotidiano lascia comunque intendere che l’uscita di Max dall’universo Milan non dovrebbe tardare: la separazione è tecnica, non sentimentale.

Il volo di De Laurentiis per Los Angeles fissa la deadline

C’è poi un dettaglio che spiega la fretta del presidente. De Laurentiis ha già pronto un volo per Los Angeles: dalla prossima settimana sarà in America. E vuole partire avendo chiuso il capitolo dell’annuncio sul nuovo allenatore. Qualche giorno fa filtrava che Italiano avrebbe firmato proprio prima del volo: la notizia dell’accordo con Branchini ora suggerisce uno scenario diverso, o quantomeno più aperto.

Significa che la decisione su Allegri o Italiano arriverà nei prossimi giorni, non nelle prossime settimane. Il presidente non vuole gestire la trattativa via WhatsApp dall’altra parte del mondo. E ha tutte le ragioni per evitarlo: il mercato si apre tra poco, gli altri club sono in attesa di sapere chi muoverà cosa, e l’effetto domino sulle panchine di Serie A dipende anche da questa scelta. Ogni giorno in più è un giorno in cui qualcun altro sceglie prima di lui.

Allegri o Italiano: cosa cambia per il Napoli

I due profili sono molto diversi e raccontano due idee opposte di Napoli post-Conte. Allegri è il nome più riconoscibile: due scudetti con la Juventus, esperienza Champions, profilo internazionale. Costoso ma “pesante”, quello che porta titoli nei contratti delle big — anche se va ricordato come nel 2014 fu accolto dai tifosi della Juventus con sputi e #NoAllegri, prima di vincere cinque scudetti di fila. Italiano è il tecnico del progetto: gioco offensivo, lavoro sulle individualità, e un Bologna che non opporrà alcuna resistenza al suo eventuale addio.

Tradotto: con Allegri, De Laurentiis sceglie il risultato. Con Italiano, sceglie il processo. Due strade diverse che spiegano anche perché il presidente sta prendendo tempo, nonostante l’agente del primo abbia già firmato l’accordo di massima.

A questo punto, prima di volare a Los Angeles, De Laurentiis deve solo decidere quale di queste due strade vuole percorrere. La cassaforte con il biennale per Allegri è già aperta. Manca solo il nome sopra il contratto.