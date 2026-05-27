Venerdì De Laurentiis parte per Los Angeles, Italiano firmerà prima

Entro venerdì il Napoli avrà il nuovo allenatore. Che ovviamente sarà Vincenzo Italiano. La piazza ha scelto per lui. Sarebbe ingeneroso scomodare Barabba. De Laurentiis si è affidato ai commenti social per scegliere la nuova guida del Napoli. E sui social non c’è stata partita, anche se per l’Istituto Piepoli invece i tifosi preferirebbero Max. Ma è come quando si andava alle urne, nessuno diceva che avrebbe votato Dc. Quelli che gridano, sono tutti contro Max Allegri. E allora a 77 anni De Laurentiis – che adesso ha altri problemi per la testa, innanzitutto la vendita del Napoli – ha deciso che basta andare controcorrente, si assecondi il flusso e amen. E poi Italiano costa decisamente meno.

Italiano-Allegri, ufficialmente è ancora testa a testa

Scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera:

Un testa a testa che proseguirà almeno fino a venerdì, poi De Laurentiis partirà per Los Angeles: la decisione finale sarà presa prima.

Italiano e Allegri due allenatori diversi per esperienza, palmares e modo di far giocare le proprie squadre. La vocazione offensiva contro il pragmatismo di Max: il «corto muso», la vittoria come unico orizzonte. Ed è questione di obiettivi.

Ma Italiano sembra davanti. Tra oggi e domani parlerà col Bologna che ha già o champagne in frigo e brinderà all’addio del tecnico che ha riportato la Coppa Italia dopo 51 anni. Costa tanto e non è più il caso che rimanga. Chiude il biennio con un nono e un ottavo posto. E soprattutto la Coppa Italia. Ha valorizzato giocatori come Beukema che ritroverà a Napoli.