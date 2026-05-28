Nel pomeriggio l’improvvisa telefonata di De Laurentiis ad Allegri

La racconta Il Mattino, il presidente gli ha chiesto come intende liberarsi dal Milan. Il presidente colpito dalla sua voglia di rivincita. È una poltrona per due con Italiano

Secondo Il Mattino la questione allenatori non è affatto chiusa. E il quotidiano napoletano, a firma Pino Taormina, racconta l’improvvisa e quindi inattesa telefonata di ieri pomeriggio del presidente Aurelio De Laurentiis a Massimiliano Allegri che probabilmente in cuor suo si era già messo l’anima in pace. Acciughina (uno dei suoi soprannomi) è oggetto di una campagna denigratoria come non se ne se vedevano nel nostro calcio dai tempi di Maradona, Allegri è considerato un reietto. Il quinto posto col Milan è solo una scusa.

De Laurentiis gli ha chiesto come intende liberarsi dal Milan

Ormai anche i bambini hanno compreso che cosa ci sia stato dietro l’improvviso crollo della squadra che lui aveva condotto al secondo posto pur contando su una rosa che definire inadeguata è poco. La lite con Ibrahimovic, le telefonate di Ibrahimovic ai calciatori rossoneri, la mancata esultanza di Ibra e della dirigenza tutta al gol del vantaggio contro il Cagliari partita decisiva per la Champions, l’incontro con Iraola due giorni prima di Genoa-Milan.

Ma torniamo alle cose di casa nostra.

Scrive Pino Taormina:

Una telefonata nel cuore del pomeriggio scompiglia le carte in tavola e scombussola le previsioni: De Laurentiis chiede ad Allegri come pensa di risolvere la questione del contratto con il Milan. Forse, è il segnale che Max attendeva. Tradotto: ci pensa, eccome, a portarlo sulla panchina del Napoli. Hanno un peso in questo rocambolesco colpo di scena, sei scudetti, due finali di Champions e un bel po’ di trofei sparpagliati qua e là nella sua personale bacheca. E poi quella personalità che garantisce una gestione tenace di uno spogliatoio complesso.

De Laurentiis colpito dalla voglia di rivincita di Allegri

Il Mattino scrive di poltrona per due: il livornese e Italiano. Il tecnico del Bologna guadagnerebbe tre milioni, Max cinque.

De Laurentiis è rimasto colpito dalla voglia di rivincita del livornese dopo quel che gli è capitato al Milan. Aggiungiamo noi che probabilmente il presidente ha capito che cosa è accaduto e i motivi che che si nascondo dietro un altrimenti inspiegabile tracollo della squadra che agave appena vinto il secondo derby su due con un organico che è un eufemismo definire nettamente inferiore a quello dell’Inter.