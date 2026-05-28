Italiano già stasera può diventare l’allenatore del Napoli

È la giornata di Vincenzo Italiano che oggi incontrerà il Bologna per un incontro che si annuncia una pura formalità. Come scritto, il Bologna non vede l’ora di salutarlo. Il club non opporrà alcuna resistenza. Ha dovuto fare sapere che era infastidito dall’incontro che il tecnico che ha avuto col Napoli, ma giusto per una questione di forma. Nella realtà è tutto pronto per le firme. Il Bologna andrà a risparmiare i tre milioni netti (sei lordi) che il tecnico guadagnava. Che saranno poi gli stessi che percepirà dal Napoli.

Italiano scelto sì per il gioco ma anche per la spending review

Italiano, racconta Repubblica con Marco Azzi, è stato scelto sì per il gioco, il 4-3-3 di sarrita memoria. ma anche perché costa poco, costa meno di Allegri. Sia come peso di ingaggio sia come conseguenze sulla campagna acquisti. Italiano, almeno all’apparenza, e almeno inizialmente, è un tecnico con meno pretese. Pronto ad accettare tutto, anche il reinserimento di Lang e Lucca due pallini di De Laurentiis. Poi bisogna stare attenti. Tutti quelli che arrivano a Napoli per un salto di carriera, inizialmente dicono di accettare tutto. Poi, però strada facendo, le cose cambiano.

In ogni caso Repubblica scrive che la fumata bianca potrebbe arrivare già questa sera.

“Già stasera dunque potrebbe arrivare la fumata bianca per De Laurentiis, che vuole risolvere il rebus della panchina prima di volare il 6 giugno a

Los Angeles”.

Andrebbe a guadagnare meno della metà rispetto a Conte

Italiano guadagnerebbe meno della metà rispetto a Conte, come ricorda Repubblica.

“Italiano è pronto ad accettare un contratto biennale da 3 milioni, con opzione per la terza stagione. Notevole la spending review per il Napoli rispetto alla precedente gestione tecnica di Conte e del suo numeroso staff”.

Il tecnico sarebbe perfettamente in linea

“con il progetto di riduzione dei costi cui sta lavorando con il suo staff il presidente, che spazia dal mercato, al monte ingaggi e alla panchina”.