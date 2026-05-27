Il Bologna non opporrà alcuna resistenza all’addio di Italiano

Guadagna tre milioni netti, troppi per il club che sta già pensando al futuro (De Rossi, Palladino eccetera). L'incontro è un formalità, lo champagne è nel frigo

Lo champagne è nel frigo. La frase è nella che pronta: “ponti d’oro!”. Il Bologna non opporrà alcuna resistenza all’addio di Vincenzo Italiano. Sa che il tecnico ha altre ambizioni. E costa pure tanto, troppo – tre milioni – per le casse del club. In due campionati, Italiano ha raccolto un ottavo e un nono posto. Pochino. Thiago Motta arrivo quinto e conquistò la Champions. Però il tecnico scialino nato in Germania ha riportato a Bologna la Coppa Italia battendo in finale il derelitto Milan e in semifinale l’Empoli che fece fuori l’ancor più derelitta Juventus di Thiago Motta e Giuntoli.

Il Bologna si lascerà bene con Italiano, non come con Thiago Motta

È stato un trofeo storico. Italiano ha messo la firma su un trofeo che a Bologna fa tanta differenza. Quindi è giusto che decida dove andare. Si tratterebbe di un addio decisamente diverso da quello di Thiago Motta. La società non la prese affatto bene, e nemmeno la città. Adesso con Italiano è diverso. Il club sta già sondando altri tecnici, non vede l’ora di ripartire con De Rossi, o Palladino (nome molto interessante) o altri. Tant’è vero che il club di Saputo non si è minimamente innervosito per l’incontro di ieri con De Laurentiis. Anzi.

Insomma è un pro forma l’incontro con i vertici del club. Siamo a Giorgio se ne vuole andare e il vescovo lo vuole cacciare. Il Bologna è pronto a ripartire con un tecnico emergente, che magari in campionato possa fare meglio di un ottavo e di un nono posto.