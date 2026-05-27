Il Bologna non opporrà alcuna resistenza all’addio di Italiano

Guadagna tre milioni netti, troppi per il club che sta già pensando al futuro (De Rossi, Palladino eccetera). L'incontro è un formalità, lo champagne è nel frigo

Il Bologna non opporrà alcuna resistenza all’addio di Italiano

Vincenzo Italiano, head coach of Bologna FC, is carried in triumph by his players during the Coppa Italia Final match between AC Milan and Bologna at Stadio Olimpico in Rome, Italy, on May 14, 2025. (Photo by Danilo Di Giovanni/NurPhoto) (Photo by Danilo Di Giovanni / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Lo champagne è nel frigo. La frase è nella che pronta: “ponti d’oro!”. Il Bologna non opporrà alcuna resistenza all’addio di Vincenzo Italiano. Sa che il tecnico ha altre ambizioni. E costa pure tanto, troppo – tre milioni – per le casse del club. In due campionati, Italiano ha raccolto un ottavo e un nono posto. Pochino. Thiago Motta arrivo quinto e conquistò la Champions. Però il tecnico scialino nato in Germania ha riportato a Bologna la Coppa Italia battendo in finale il derelitto Milan e in semifinale l’Empoli che fece fuori l’ancor più derelitta Juventus di Thiago Motta e Giuntoli.

Il Bologna si lascerà bene con Italiano, non come con Thiago Motta

È stato un trofeo storico. Italiano ha messo la firma su un trofeo che a Bologna fa tanta differenza. Quindi è giusto che decida dove andare. Si tratterebbe di un addio decisamente diverso da quello di Thiago Motta. La società non la prese affatto bene, e nemmeno la città. Adesso con Italiano è diverso. Il club sta già sondando altri tecnici, non vede l’ora di ripartire con De Rossi, o Palladino (nome molto interessante) o altri. Tant’è vero che il club di Saputo non si è minimamente innervosito per l’incontro di ieri con De Laurentiis. Anzi.

Insomma è un pro forma l’incontro con i vertici del club. Siamo a Giorgio se ne vuole andare e il vescovo lo vuole cacciare. Il Bologna è pronto a ripartire con un tecnico emergente, che magari in campionato possa fare meglio di un ottavo e di un nono posto.