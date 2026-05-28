Allegri al Napoli, manca solo l’ufficialità: deve prima chiudere il contratto col Milan

Sky Sport conferma: Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. L'ufficialità manca solo perché Allegri deve prima formalizzare la risoluzione del contratto col Milan. Solo dopo arriverà la firma sul contratto col Napoli.

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore della SSC Napoli. La notizia, anticipata in giornata da tutte le testate sportive, arriva ora con la conferma di Sky Sport: l’accordo è totale, biennale, e De Laurentiis ha chiuso il ballottaggio con Vincenzo Italiano scegliendo Max. L’ufficialità ancora non c’è — e Sky spiega perché.

“Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della SSC Napoli. È stato trovato l’accordo per un biennale. Il presidente De Laurentiis ha fatto la sua scelta tra Allegri e Italiano. L’accordo è totale, non è ancora ufficiale perché Allegri deve risolvere delle questioni burocratiche. Deve ufficializzare la risoluzione del contratto col Milan, poi arriverà la firma sul contratto del Napoli”.

Il nodo Milan: serve la risoluzione formale del contratto

È un dettaglio che il Corriere dello Sport in mattinata aveva già anticipato parlando di «diplomazia e pazienza» con il Milan. Allegri, sollevato dall’incarico al Milan dopo la mancata qualificazione in Champions, non è formalmente un allenatore libero: ha ancora un anno di contratto con i rossoneri e prima della firma col Napoli deve essere chiusa — sul piano burocratico — la sua posizione contrattuale col club di via Aldo Rossi.

La separazione tecnica c’è. Manca quella formale. Una questione di firme, accordi sul finale di contratto, eventuali transazioni economiche tra le parti. Niente che possa far saltare il passaggio al Napoli, ma servono giorni — non ore — per chiudere il dossier.

De Laurentiis ha scelto Allegri al posto di Italiano

L’altra notizia del comunicato Sky è la conferma definitiva della scelta. Allegri preferito a Italiano: una decisione che si è consumata negli ultimi giorni dopo il tira-e-molla che ADL non aveva gradito sul progetto presentato al tecnico ex Fiorentina. Italiano era il favorito fino a 48 ore fa, poi De Laurentiis ha rotto gli indugi e ha virato su Max.

Una scelta che — come abbiamo scritto questa mattina — Alessandro Bonan negli studi di Sky ha difeso pubblicamente: “De Laurentiis non è un presidente che si diverte a perdere. È la conferma ai miei occhi che Allegri è un ottimo allenatore”. E nella stessa trasmissione Bonan ha lasciato aperto lo scenario opposto per Italiano: “Se il Milan pensa a Italiano fa una pensata giusta: siamo nel campo della discontinuità”.

La firma è questione di giorni, non di ore

Resta la fotografia di una trattativa già fatta, ma con un passaggio formale ancora da chiudere. Allegri firmerà col Napoli, ma deve farlo nell’ordine giusto: prima la risoluzione col Milan, poi il contratto con il club azzurro. Una sequenza burocratica che eviterebbe — tra l’altro — qualsiasi rischio di doppio tesseramento, contenzioso o ricorso del Milan in caso di trattamento improprio del rapporto contrattuale ancora vigente.

Il presidente del Napoli ha quindi la sua scelta. La piazza ha il suo nuovo allenatore. Manca solo che le parti formalizzino. La prossima settimana, scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha già il volo per Los Angeles: vuole partire con il dossier chiuso. Cinque-sei giorni di tempo, dunque, per fare tutto.