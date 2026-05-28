De Laurentiis voleva che Italiano firmasse una bozza di accordo: non ha gradito il tira e molla

Pedullà: "De Laurentiis aveva fretta di chiudere e sapeva che il club rossoblù lo avrebbe liberato. Stamattina la svolta Allegri"

Ci siamo: Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Come si è arrivati a questa decisione? Lo spiega Pedullà su X. Napoli, il retroscena Allegri-Italiano-De Laurentiis

Riporta Pedullà:

Massimiliano Allegri si avvia a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Confermato quanto raccontato in esclusiva dopo le 13. ADL ci ha pensato bene, non ha gradito il tira e molla, le parole del Bologna di ieri e ha deciso di andare oltre l’attesa: prima dell’incontro tra Italiano e il Bologna e ha virato su Max. I suoi umori fanno sempre la differenza. Da quel momento non è stato più – come svelato – un testa a testa

Retroscena Italiano: nell’incontro di martedì il Napoli gli aveva chiesto di fare una bozza di accordo prima di incontrare il Bologna. L’entourage aveva chiesto di aspettare, De Laurentiis aveva fretta di chiudere e sapeva che il club rossoblù lo avrebbe liberato. Stamattina la svolta Allegri come raccontato in esclusiva e con pioggia di conferme subito dopo”.

Il punto di Sky

Anche Ugolini l’aveva confermato:

“Allegri è in netto vantaggio su Italiano per raccogliere l’eredità di Conte. Due giorni si pensava che Italiano potesse spuntarla. Però poi il presidente De Laurentiis dopo attenta riflessione ha virato su Massimiliano Allegri che ha un curriculum di tutto rispetto sia in Italia sia a livello internazionale. Parliamo di un tecnico che ha disputato due finali di Champions League.

Si tratta di una decisione per certi aspetti sorprendente considerando il lavoro che è stato fatto con Italiano, c’è stato un pre-accordo tra le parti. Ma è un comportamento che è nelle corde di De Laurentiis, il presidente ha voluto far depositare il polverone dopo gli ultimi brutti novanta minuti di campionato giocati dal Milan contro il Cagliari. Sono stati giorni di riflessione profonda. La decisione non è ancora ufficiale però c’è un forte orientamento su Allegri. La firma non è attesa nelle prossime ore ma nei prossimi giorni. Probabilmente però è stata una giornata decisiva nella volatona tra Allegri e Italiano per la panchina del Calcio Napoli”.