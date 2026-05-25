Fuori-tutto al Milan (tranne Ibra): via Allegri, Furlani, Tare e Moncada

"Il finale di stagione è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile", ha sottolineato la società nel comunicato diramato.

C’è il fuori-tutto al Milan. Attraverso un comunicato ufficiale, i rossoneri hanno ufficializzato il licenziamento del tecnico Massimiliano Allegri, l’ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Resta, invece, Zlatan Ibrahimovic.

Via tutti al Milan, ufficiale l’esonero di Allegri

Il comunicato della società recita:

“Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell’area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in Ac Milan dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell’Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l’obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione“.

Il tecnico sarebbe in pole per la panchina del Napoli

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Max Allegri sarebbe il preferito di Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte al Napoli. Oggi il presidente azzurro, insieme al ds Giovanni Manna, ha tenuto il meeting per decidere chi sarà il futuro allenatore. E ieri, in conferenza stampa, De Laurentiis aveva annunciato di aspettare le partite della sera per vedere come poter muoversi sul mercato tecnici, un segnale che potrebbe essere legato, appunto, all’ormai ex allenatore del Milan.