Yamal e la maledizione del bicipite femorale: tasso di ricaduta al 30%, il Barcellona non dovrà mettergli pressione

L’infortunio occorso a Yamal dopo il rigore calciato contro il Celta Vigo tiene con il fiato sospeso non solo i tifosi blaugrana e quelli spagnoli, ma chiunque sia innamorato di quelle magiche serpentine. non è un infortunio qualsiasi. È quello che nel calcio moderno miete più vittime e più ricadute. El Mundo dedica un approfondimento medico al tema, e il quadro che ne esce è un avvertimento chiaro al Barcellona: non mettete fretta a questo ragazzo.

l dottor Pedro Luis Ripoll, interpellato dal quotidiano spagnolo, spiega che il muscolo bicipite femorale presenta un “tasso di recidiva del 30%”. Significa che quasi un calciatore su tre che subisce questa lesione si fa male di nuovo nello stesso punto se il recupero viene accelerato. El Mundo descrive i trattamenti disponibili — “plasma ricco di piastrine (PRP), fisioterapia invasiva” e tecniche non invasive — ma il messaggio di fondo è uno: servono pazienza e un percorso progressivo che combini “controllo dei carichi, lavoro di forza e reinserimento graduale al gesto sportivo””

Lo stesso infortunio che ha fermato De Bruyne e Rrahmani: il Napoli lo sa bene

Chi segue il Napoli conosce fin troppo bene questa lesione. De Bruyne si è fermato a ottobre per una lesione di alto grado del bicipite femorale ed è rimasto fuori quattro mesi. Rrahmani ha subito lo stesso infortunio due volte nella stessa stagione: prima a settembre (grado basso, tre settimane), poi a febbraio (grado alto, due mesi). Dybala si è fermato a novembre per la stessa ragione. È un’epidemia silenziosa che colpisce soprattutto i calciatori esplosivi, quelli che scattano, frenano e cambiano direzione ad alta velocità. Come Yamal.

Il parallelo con De Bruyne è il più inquietante: anche lui si era infortunato calciando un rigore, con il gesto del tiro che aveva provocato la lesione. Il belga ha poi affrontato un recupero lungo e tormentato, e quando è tornato non è più stato lo stesso. Il Barcellona ha davanti a sé esattamente lo scenario che il Napoli ha vissuto con De Bruyne: la tentazione di accelerare per averlo in campo il prima possibile, e il rischio di perderlo per molto più tempo se la fretta prevale sulla prudenza.

Il Mondiale resta l’obiettivo, ma serve un percorso senza scorciatoie

El Mundo scrive che il Mondiale non è a rischio se il recupero viene gestito con intelligenza. I tempi stimati — tra le tre e le otto settimane a seconda della gravità — lasciano un margine sufficiente per il torneo che inizia a giugno negli Stati Uniti. Ma il 30% di tasso di ricaduta significa che la gestione dei carichi sarà decisiva. Un rientro affrettato per giocare l’ultima di Liga potrebbe costare l’intera estate.

Il Barcellona dovrà fare quello che il Napoli non è riuscito a fare con De Bruyne: proteggere il giocatore da se stesso e dalla pressione dell’ambiente. Yamal ha diciotto anni e la sensazione di invincibilità che hanno tutti a quell’età. Sta al club e allo staff medico dirgli di no quando vorrà tornare prima del tempo. Perché con il bicipite femorale non si scherza, e il 30% non è una statistica: è quasi un calciatore su tre.