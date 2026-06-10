Il titolo della Lazio vola in Borsa e i tifosi sperano che Lotito annunci la vendita

La Lazio è un romanzo. Una grande storia da raccontare. Con una presidenza, quella Lotito, che dal 2004 (ossia da quando è diventato presidente) ha vinto più titoli della Roma. Ma i tifosi non lo vogliono più. Scioperano. Non si fanno l’abbonamento. Non vanno allo stadio. Non sottoscrivono abbonamenti tv. Adesso l’ambiente Lazio si sta eccitando perché venerdì, a Borse chiuse, sono attesi annunci importanti del presidente. È tutto da stabilire che l’annuncio sia la messa in vendita del club. Ma basta poco per eccitare i laziali. Che pure quest’anno hanno giocato la finale di Coppa Italia. Ma loro si percepiscono come una grande del calcio europeo e quindi a loro non basta. Noi glielo abbiamo scritto: lo rimpiangeranno Lotito.

Ha guadagnato il 5% in Borsa

Come riportato dalla redazione diCalcio&Finanza, il titolo della Lazio sta volando in borsa: ha guadagnato il 5% in Piazza Affari e ha raggiunto la quota di 1,64 euro per azione (massimo valore da dicembre 2020). Questi numeri potrebbero essere “figli” di quanto sta circolando nell’ambiente politico-istituzionale, ovvero che lo stesso Claudio Lotito potrebbe effettuare una comunicazione entro la settimana a Borse chiuse.

In casa Lazio, c’è aria di profonde novità. Considerando anche il fronte Stadio Flaminio, come riporta sempre CalcioeFinanza Il club capitolino ha presentato il progetto per la ristrutturazione dell’impianto sportivo capitolino in conferenza stampa e dialoghi con il Comune di Roma è continuo per regalare una nuova casa alla Lazio.

Intanto sui social i laziali sono inarrestabili.

A luglio 2025 mi sono esposto e ho scritto che c’era un’offerta e che quella sarebbe stata l’ultima stagione dell’era-Lotito. Dopo 11 mesi, siamo vicini all’epilogo, quasi alla caduta di un regno…https://t.co/SZxPSkKpmL#Lazio #Lotito #Liberalalazio #Reggina #millenovecento — Stefano.Greco.1962 (@1962Greco) June 9, 2026