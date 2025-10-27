De Bruyne, lesione di alto grado del bicipite femorale: fino a quattro mesi di stop

I tempi di recupero sono da uno a quattro mesi, dipenderà dal grado della lesione. Il centrocampista era uscito contro l'Inter dopo aver tirato il rigore che ha portato il Napoli in vantaggio.

Kevin De Bruyne ha rimediato un infortunio contro l’Inter dopo aver tirato (e segnato) il rigore dell’1-0.

L’infortunio di De Bruyne

Il comunicato del Napoli recita:

In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

I tempi di recupero sono da uno a quattro mesi, tutto dipenderà dal grado della lesione.

Per De Bruyne il 2025 potrebbe essere già finito. Dopo l’operazione del 2023, Kevin rimase fuori per le prime 30 partite della stagione, tra City e nazionale. E nella scorsa stagione si era fermato altri 44 giorni, perdendo altre 12 sfide. Gli occhi lucidi, l’uscita in spalla aiutato dai sanitari del Napoli, la barella prima e le stampelle poi, sono indizi che portano tutti in un’unica direzione, che è quella di un lungo stop. Almeno due o tre mesi, se non dovesse essere necessario un nuovo intervento. Altrimenti chissà.

Scrive Mundo Deportivo:

“È stato un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo. De Bruyne ha trasformato il rigore, ma ha subito un infortunio muscolare e si teme che il periodo di assenza sarà lungo. Le sensazioni non sono buone. Potrebbe trattarsi di un infortunio allo stesso muscolo su cui ha subito un intervento chirurgico nel 2023”.

Mundo Deportivo sottolinea anche come la scelta di far calciare il rigore al belga e sia stata voluta da Antonio Conte, nonostante le indicazioni iniziali fossero diverse:

“Secondo la ricostruzione del gioco effettuata da Dazn, non avrebbe dovuto essere De Bruyne a tirare il rigore, ma David Neres. Tuttavia, Conte ha cambiato il copione e ha insistito affinché fosse il centrocampista belga a incaricarsi del tiro”.