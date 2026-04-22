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Yamal come De Bruyne, calcia il rigore e si fa male. Mondiale a rischio?

Problema agli ischiocrurali ossia il gruppo di tre muscoli situati dietro la coscia. Bisogna capire quanto grave sia l'infortunio.

Yamal

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal receives medical attention after sustaining an injury during the Spanish league football match between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Camp Nou stadium in Barcelona on April 22 , 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Il Barcellona è vicinissimo alla Liga, ha nove punti di vantaggio sul Madrid a sei giornate dalla fine ma non va a letto sereno per l’infortunio a Lamine Yamal. Il fenomeno di diciotto anni si è infortunato calciando e segnando il rigore decisivo contro il Celta Vigo, proprio come accaduto a Kevin De Bruyne in Napoli-Inter e anche a Dybala. Solo che De Bruyne e Dybala potrebbe essere i papà di Yamal.

In Spagna sono tutti col fiato sospeso perché l’infortunio potrebbe avere serie ripercussioni in chiave Nazionale. Si parla di rottura degli ischiocrurali ossia il gruppo di tre muscoli situati nella parte posteriore della coscia: bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso.

Per Espn si è strappato il bicipite femorale.

Il quotidiano catalano Sport pubblica tre diverse ipotesi. Scrive di tre possibili scenari per lo spagnolo del Barcellona.

Il primo scenario: distrazione o stiramento, si tratta della previsione più ottimistica. Yamal starebbe fuori al massimo tre settimane e potrebbe rientrare prima della fine della stagione.

Secondo scenario: rottura parziale, in questo caso il tempo di recupero stimato sarebbe di 3-8 settimane. In questo scenario ipotetico, Lamine Yamal avrebbe finito la stagione e sarebbe a rischio anche il Mondiale.

Terzo scenario, quello peggiore: rottura completa del muscolo che costringerebbe Lamine Yamal a un intervento chirurgico. In questo caso, potrebbe stare fuori anche sei mesi.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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