Yamal come De Bruyne, calcia il rigore e si fa male. Mondiale a rischio?

Il Barcellona è vicinissimo alla Liga, ha nove punti di vantaggio sul Madrid a sei giornate dalla fine ma non va a letto sereno per l’infortunio a Lamine Yamal. Il fenomeno di diciotto anni si è infortunato calciando e segnando il rigore decisivo contro il Celta Vigo, proprio come accaduto a Kevin De Bruyne in Napoli-Inter e anche a Dybala. Solo che De Bruyne e Dybala potrebbe essere i papà di Yamal.

In Spagna sono tutti col fiato sospeso perché l’infortunio potrebbe avere serie ripercussioni in chiave Nazionale. Si parla di rottura degli ischiocrurali ossia il gruppo di tre muscoli situati nella parte posteriore della coscia: bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso.

Per Espn si è strappato il bicipite femorale.

🚨 Lesión de Lamine Yamal 🚑 El jugador del FC Barcelona ha sufrido una rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda mientras lanzaba el penalti en el partido contra el Celta de Vigo. 🔴 Podría perderse lo que resta de temporada. pic.twitter.com/4aLW88OAhw — Ángel Villanueva (@angelphysio) April 22, 2026

Il quotidiano catalano Sport pubblica tre diverse ipotesi. Scrive di tre possibili scenari per lo spagnolo del Barcellona.

Il primo scenario: distrazione o stiramento, si tratta della previsione più ottimistica. Yamal starebbe fuori al massimo tre settimane e potrebbe rientrare prima della fine della stagione.

Secondo scenario: rottura parziale, in questo caso il tempo di recupero stimato sarebbe di 3-8 settimane. In questo scenario ipotetico, Lamine Yamal avrebbe finito la stagione e sarebbe a rischio anche il Mondiale.

Terzo scenario, quello peggiore: rottura completa del muscolo che costringerebbe Lamine Yamal a un intervento chirurgico. In questo caso, potrebbe stare fuori anche sei mesi.