Dopo l’uscita di ieri, De Laurentiis comprerebbe mai un’auto usata da De Bruyne?
Kdb aveva due possibilità: lavorare per un miglioramento dall’interno del Napoli oppure aspettare che il quotidiano belga Nieuwsblad programmasse un’uscita così così. Ha scelto la seconda
Il comportamento – diverso – di Montezemolo
Caro Napolista, martedì scorso alla presentazione di Luce, la Ferrari elettrica, Luca Cordero di Montezemolo ha espresso subito il suo pensiero: “Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero che si tolga il Cavallino, almeno, da quella macchina”.
I professionisti sorretti da grandiosa esperienza nel proprio campo fanno così, alzano il livello del confronto pur sapendo che non necessariamente sia più tempo per loro.
Kevin De Bruyne aveva due possibilità: lavorare per un miglioramento dall’interno del Napoli oppure aspettare che il quotidiano belga Nieuwsblad programmasse un’uscita così così.
Ha scelto la seconda via, misurando le sue scomodità senza sfidare la controversia.
Eppure è un professionista sorretto da grandiosa esperienza…
La differenza tra De Bruyne e Lcdm ci dice qualcosa sulla leadership
Il parallelismo fra Cordero di Montezemolo e De Bruyne, e le loro differenti scelte nel “metterci la faccia”, ci dicono qualcosa sulla leadership e su come professionalità di altissimo livello agiscano quando la situazione si fa difficile.
Come vedi, caro Napolista, la mia totale assenza di competenza tecnica mi ha fatto accuratamente evitare ogni riferimento al campo di gioco.
Spesso nel calcio si invocano i “senatori” come figure essenziali: guidano lo spogliatoio, fronteggiano le pressioni esterne e fanno da chioccia ai giovani (cit. Alisson Santos, 15 marzo).
La cosa giusta, forse, è lasciarsi con una domanda: dopo l’uscita di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis comprerebbe mai un’auto usata da KDB.