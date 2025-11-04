Dybala si ferma ancora, almeno tre settimane di stop: lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro

Paulo Dybala si ferma almeno per tre settimane. Almeno. Per lui lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, si è fatto male calciando il rigore (e sbagliandolo) contro il Milan. L’argentino punta a rientrare (ma non è detto che ci riesca) entro fine mese, per la partita dell’Olimpico contro il Napoli.

Le condizioni di Dybala

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e per la Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paulo Dybala questa mattina hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, rimediata nel momento in cui ha calciato il rigore del possibile pareggio contro il Milan. L’argentino ha già iniziato la terapia, ma dovrà restare fermo circa tre settimane: salterà le sfide con Rangers, Udinese e Cremonese, con l’obiettivo di rientrare il 30 novembre contro il Napoli.

È il terzo stop stagionale per Dybala, la cui fragilità fisica resta il grande punto interrogativo di una carriera illuminata dal talento e segnata dagli infortuni. Dopo il problema muscolare accusato contro il Torino a settembre scorso e l’intervento chirurgico di questa estate a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro, la Joya si ferma ancora, proprio nel suo momento migliore.

Un colpo duro per Gasperini, che, nelle ultime settimane, aveva trovato proprio con la Joya il “falso” nove giusto per la Roma. L’argentino proverà a stringere i denti per essere a disposizione del big match di fine mese contro il Napoli di Conte, ma la Roma dovrà ancora una volta imparare a vivere senza il suo giocatore più decisivo.

Lectio del Milan di Allegri: 1-0 alla Roma di Gasperini che pure gioca un’ottima mezz’ora e può anche pareggiare nel finale su rigore ma Dybala stasera non è lui e se lo fa parare da Maignan. Si fa male calciandolo, come De Bruyne. In mezzo a tutto questo c’è il Milan e c’è Leao che confeziona il primo gol con un uno contro uno terrificante contro Ndicka. Se lo beve e poi serve dietro l’accorrente Pavlovic che segna. Tutto questo nel finale del primo tempo.

La ripresa è tutta del Milan che potrebbe segnare almeno due gol, se non tre, tra Leao e Nkunku. La Roma si salva grazie ai pali e a Svilar. Il Milan per venti venticinque minuti è assoluto padrone del campo. Poi rincula, anche perché la Roma non si rassegna. C’è l’episodio del rigore, e poi nulla più. il Milan a San Siro batte prima il Napoli e poi la Roma.

Il Napoli è solo in testa alla classifica con 22 punti. A 21 ci sono l’Inter, la Roma e appunto il Milan.