Rrahmani, lesione alto grado bicipite femorale coscia sinistra (rischia due mesi di stop)
Amir Rrahmani ha rimediato un infortunio durante il match del Napoli contro la Roma, che lo ha allontanato dal campo al 70esimo minuto.
Nel bollettino medico diramato dalla società si legge di lesione alto grado bicipite femorale coscia sinistra.
Rischia due mesi di stop.
Tegola pesantissima per il Napoli: a questo punto per il kosovaro stagione quasi finita. Bisognerà proseguire senza di lui. Il Napoli ha tre difensori centrali: Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. C’è anche Olivera che può giocare centrale. Anche Di Lorenzo è infortunato.