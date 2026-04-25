Ugolini (Sky): “La scelta dell’allenatore sarà fondamentale, Conte dovrà adeguarsi al ringiovanimento”

Il Napoli è in attesa di Milan e Juventus. Massimo Ugolini a Sky Sport:

«Si pensa al futuro perché qualcosa andrà sistemato in difesa. Il lavoro di Manna è h24, ma la scelta dell’allenatore sarà fondamentale per orientare le decisioni da prendere sul mercato in entrata e in uscita. Non so quanto la permanenza di De Bruyne sia condizionata da quella di Conte, ma stesso dicasi per altri giocatori. Bisognerà prima fare il punto tra il presidente e l’allenatore per trovare una linea comune e una strategia vincente per la nuova stagione che dovrebbe essere nel segno del ringiovanimento e dell’abbattimento del monte ingaggi. Questi sono due condizioni a cui si dovrà adeguare Conte o chi lo sostituirà. Ieri a Napoli hanno capito cosa si sono persi quest’anno perché la prestazione di De Bruyne è stata di livello superiore alla media. Il Napoli è secondo dopo il quarto scudetto e la vittoria della Supercoppa, il bilancio è positivo ma bisognerà capire cosa fare nel futuro a cominciare dalla guida tecnica».

Ringiovanimento e monte ingaggi: il nodo che Conte non vuole affrontare

Il tema del ringiovanimento della rosa è uno dei punti più delicati del rapporto tra Conte e la società. È lo stesso argomento su cui l’allenatore si è scagliato pochi giorni fa in conferenza stampa dopo Napoli-Lazio, quando ha definito «una mancanza di rispetto» un articolo in cui si parlava di «squadra vecchia» con i nomi dei giocatori da mandare via. «Poco rispetto per chi ha vinto due scudetti», disse Conte. «Definire questi calciatori vecchi e che devono andare via».

Eppure Ugolini dice esattamente questo: ringiovanimento e abbattimento del monte ingaggi sono le due direttrici della prossima stagione. E aggiunge: «Conte o chi lo sostituirà».

A Sky tutti sanno che Conte andrà via

Ieri a Sky Sport, Marianella è stato ancora più netto: «Il Napoli cambierà allenatore, tutti sanno il finale del Napoli. Conte ha fatto qualcosa di straordinario. Ma il prossimo allenatore sarà italiano, e Vincenzo Italiano è uno dei due allenatori molto stimati dal Napoli».

Il paradosso è che tutti a Sky sanno che Conte lascerà ma nessuno lo dice apertamente come fatto compiuto. Si parla di «Conte o chi lo sostituirà», di «scelta dell’allenatore», di «guida tecnica». Il linguaggio è quello dell’addio annunciato senza essere pronunciato.