Marianella: “Conte andrà via, Italiano è uno dei due allenatori molto stimati dal Napoli”

Marianella a Sky Sport: "il prossimo allenatore del Napoli sarà italiano. Conte ha fatto qualcosa di straordinario"

Massimo Marianella ha detto che Antonio Conte lascerà il Napoli e che Italiano è uno dei due allenatori molto stimati dal Napoli. Ha anche aggiunto che il Napoli avrà un allenatore e che l’allenatore sarà italiano con la i minuscola. Poi potrebbe anche essere con la I maiuscola.

A Sky Sport il giornalista che si occupa prevalentemente di calcio inglese ha detto:

“Il Napoli cambierà allenatore, tutti sanno il finale del Napoli, io credo che avrà un altro allenatore il prossimo anno. Conte ha fatto qualcosa di straordinario. Perché ha vinto uno scudetto e per dove ha lasciato il Napoli”.

In un successivo collegamento ha aggiunto: “il prossimo allenatore sarà italiano. E Vincenzo Italiano è uno dei due allenatori molto stimati dal Napoli”. Non ha detto chi è il secondo.