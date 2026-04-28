Su Alisson Santos ha messo gli occhi il Barcellona, ma il Napoli vorrebbe riscattarlo e tenerlo

Lo annuncia Schira su YouTube. Si tratta solo di monitoraggio, i blaugrana cercano un'alternativa a Yamal e Raphinha. Anche due club inglesi stanno osservando il brasiliano del Napoli.

L’exploit di Alisson Santos non è passato inosservato in Europa. Il giocatore del Napoli ha segnato un gol nell’ultimo match di campionato giocato dagli azzurri contro la Cremonese e, da quando è arrivato, ha impressionato nonostante spesso partisse dalla panchina e subentrasse a gara in corso. Il Barcellona pare abbia messo gli occhi su di lui in vista della prossima stagione, come alternativa a Yamal e Raphinha.

Alisson Santos conteso da tre club esteri

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo canale YouTube, il brasiliano è stato monitorato dai blaugrana a causa della cifra ritenuta elevata del riscatto di Marcus Rashford (30 milioni) dal Manchester United. Alisson Santos è dunque uno dei nomi che il Barcellona sta osservando, ma non solo.

Ci sarebbero altri due club inglesi, uno di prima fascia e un altro medio, riporta Schira, che sono rimasti colpiti dalle prestazioni dell’esterno del Napoli. Gli azzurri sono però intenzionati a riscattare Alisson Santos per 16,5 milioni dallo Sporting Lisbona al fine di tenerlo in rosa per la prossima stagione.

Il brasiliano, a meno di cifre irrinunciabili, non è dunque in vendita.