Sinner rifiuta l’idea di sconfitta, doma pure l’astro nascente Jodar

Il diciannovenne spagnolo Rafael Jodar è davvero forte. È l’ennesimo prodotto dell’industria del tennis spagnolo. Un giocatore di cui sentiremo parlare a lungo. Dopo la polemica sulle partite notturne a Madrid, Oggi Sinner lo ha affrontato e battuto ai quarti di finale del torneo spagnolo. Partita ostica, combattuta. Sinner l’ha vinta 6-2 7-6 con un finale di undici punti a zero. Ossia l’azzurro è andato a servire sul 5-6 nel secondo set. E da allora ha fatto tutti i punti. Ha vinto il gioco a zero e ha vinto a zero il the-break. ha annullato sette palle break.

Sinner, nel tennis la fortuna non esiste

Nel post-match ha detto: “nel finale c’è stata una combinazione di fortuna ed esperienza”. Parla di fortuna qualche riga esterna ma al suo livello le righe non sono fortuna. Sorride quando parla di esperienza. Non era facile oggi venire a capo dello spagnolo. ma Sinner possiede la tenacia dei fuoriclasse, è un cannibale dell’agonismo. Nei momenti clou si è aggrappato a tutto pur di resistere alla potenza di Jodar. Ha vinto ed è in semifinale. Ricordiamo che Jannik punta anche alla doppietta Roma-Parigi. E che Alcaraz è fuori gioco per un problema al polso.