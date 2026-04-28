Inter-Roma 0-1, al rigore su Bisseck il Var avrebbe detto all’assistente: “Fatti i fatti tuoi”

Lo scrive Repubblica: su indicazione di Gervasoni, e aggiunge: Audio Var non rinvenuto. Il Var di quella partita era Di Bello, l'assistente Var Piccinini. L'arbitro Fabbri.

Repubblica scrive di metodo Rocchi, di decine di testimonianze di arbitri ed ex arbitri (sentiti dalla Procura) sul metodo del designatore arbitrale Rocchi che avrebbe creato un sistema su misura per gestire e conservare il proprio potere dispensando promozioni e bocciature per chi si allineava e chi no. Il quotidiano scrive anche che il designatore indagato per furto sportiva sarebbe stato in contatto con diversi club, circostanza ovviamente non consentita. Non solo, ma spunterebbe – sempre secondo Repubblica – il caso del mancato rigore in Inter-Roma dello scorso anno per fallo su Bisseck. L’assistente Var Piccinini avrebbe segnalato il fallo ma il Var Di Bello gli avrebbe detto: “fatti i fatti tuoi”. Ma non c’è l’audio.

L’inchiesta non sembra affatto impantanata

L’inchiesta è tutt’altro che impantanata, almeno a leggere le cronache dei quotidiani. Resta il nodo della riunione di San Siro per decidere gli arbitri graditi e sgraditi all’Inter e soprattutto chi fosse il contatto col mondo Inter. Rocchi lo saprà se dovesse decidere di rispondere all’interrogatorio di giovedì alla Procura della Repubblica di Milano. Almeno, però, pare intenzionato ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Ecco cosa scrive Repubblica:

Una fonte che per ore ha riempito verbali racconta a Repubblica, con la garanzia dell’anonimato, di «designazioni a piacimento», di «epurazione delle figure che non si piegavano al metodo». E di come Rocchi «fosse in costante rapporto telefonico con i dirigenti delle squadre, pur non potendo da regolamento, per ingraziarsi i club. Per un tornaconto personale». O ancora il suo presentarsi «in sala Var anche quando non doveva, non era di turno lui». Le testimonianze hanno fornito anche dettagli circostanziati di episodi sospetti.

Audio non rinvenuto per il caso Bisseck

Ma anche altri match. Come Inter-Roma di un anno fa: «Fatti i fatti tuoi» avrebbe risposto il Var al suo assistente che segnalava il fallo sul nerazzurro Bisseck, per il teste «su indicazione del supervisore Gervasoni». Audio Var non rinvenuto. Il Var di quella partita era Di Bello, l’assistente Var Piccinini. L’arbitro Fabbri.