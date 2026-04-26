Sinner e la doppietta Roma-Parigi, ci è già riuscito Panatta nel 1976 e Jannik vuole eguagliarlo

Sinner e Alcaraz sono praticamente diventati il metro con cui si misura il tennis contemporaneo. Ogni loro vittoria, ogni assenza, ogni infortunio, ogni torneo saltato finisce per spostare il racconto da una parte o dall’altra. Oggi il racconto tende verso Sinner per l’assenza dello spagnolo a Madrid a Parigi. Alcaraz, nei numeri assoluti, resta ancora avanti per titoli dello Slam: ne ha vinti più di Sinner, e soprattutto ha già lasciato il segno su tutte le superfici con una precocità quasi sfacciata. Sinner ha vinto 27 titoli in carriera, mentre Alcaraz ne ha vinti 26; sugli Slam, però, lo spagnolo resta avanti in modo netto, 7 contro 4. Nei Masters 1000 sono pari a quota 8, mentre Sinner ha un vantaggio nelle Atp Finals, 2 titoli a 0. Alcaraz resta davanti di pochissimo: 15 a 14.

L’assenza di Alcaraz da Roma e Parigi toglie dal tabellone l’avversario più ingombrante, quello che negli ultimi due anni gli ha negato il Roland Garros nei momenti decisivi. Non per questo un’eventuale vittoria di Sinner varrebbe meno. E allora la doppietta Roma-Parigi diventa qualcosa di enorme: non solo un’occasione tecnica, non solo una possibilità statistica (eguagliare Panatta, che li vinse di fila nel 1976), ma il modo più netto per spostare il centro della rivalità.