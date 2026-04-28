Sinner: “Le partite serali finiscono troppo tardi, va riprogrammato il calendario dei match”

"Credo che si debbano fare degli aggiustamenti, due partite a partire dalle 20 sono troppo tardi; finisci all’1:30, poi devi mangiare, fare i trattamenti...". Nel 2023 si ritirò da Parigi Bercy perché non riuscì a recuperare.

Jannik Sinner sta affrontando il Madrid Open, dove ha vinto agli ottavi contro Cameron Norrie 6-2 7-5. Il numero uno al mondo ha, però, chiesto cambiamenti nel calendario specialmente per quanto riguarda gli orari delle partite. In particolare, potrebbero esserci gare fino a tarda notte, non agevolando il tennis e i tennisti.

Sinner polemizza sul calendario di Madrid

Sinner ha giocato alle 11 di stamani, spiegando che era il primo match di giornata in quanto Jodar, suo possibile prossimo avversario, potesse giocare nel pomeriggio e avere tempo di recuperare dalla partita contro João Fonseca, conclusa all’1 di notte di lunedì.

A Tennis Tv, l’altoatesino ha commentato:

“È piuttosto insolito per me, non ricordo l’ultima volta che ho giocato alle undici. Ma per me non fa differenza l’orario. Cerco di fare del mio meglio. C’era il dubbio se dovessi giocare io o Jodar alle 16, ma penso sia giusto che giochi lui a quell’ora, perché ha finito molto tardi. Allo stesso tempo, credo che si debbano fare degli aggiustamenti alla programmazione giornaliera. Due partite a partire dalle 20 sono troppo tardi. Anche se hai un giorno di pausa in mezzo, è comunque tardissimo. Finisci all’1:30, poi devi mangiare, fare i trattamenti…“.

L’altoatesino si lamentò già nel 2023 per gli orari delle partite

A novembre 2023, nel torneo di Parigi Bercy, furono programmati sei match dalle 11 del mattino sul campo Centrale e Jannik Sinner ne fu vittima; la sua partita contro Mckenzie McDonald finì alle 2.37 di notte. L’altoatesino dichiarò di essere andato a dormire alle 5 del mattino e nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 17 circa, avrebbe dovuto affrontare Alex De Minaur.

Il match fu vinto a tavolino dall’australiano perché Sinner non riuscì a recuperare e si ritirò dal torneo.