Il tennis va fuori orario, Murray: «Avessi un figlio raccattapalle che torna alle 5 mi arrabbierei»

Il match epico dell’inglese agli Australian Open è finito alle 4 del mattino. Il direttore del torneo si difende: “tra pioggia e caldo dobbiamo recuperare il ritardo”

Il “vecchio” Andy Murray ha battuto Thanasi Kokkinakis che erano già le 4 del mattino a Melbourne. Cinque set, cinque ore e 45 minuti in campo dopo averne accumulate altre 5 la notte prima contro Berrettini. Murray sarà andato a dormire – tra doccia, conferenza stampa, massaggi e adrenalina, quando i colleghi si avviavano già alle prime ore di riscaldamento. E questa cosa – l’assurdità del tennis ad oltranza – non gli va più giù. In campo si è lamentato apertamente con l’arbitro: “é irrispettoso che alle tre del mattino non mi lascino nemmeno andare al bagno”. E poi dopo in conferenza ha definito lo spettacolo “un po’ una farsa”, che non va bene per giocatori, tifosi e dirigenti: “Non so per chi sia vantaggioso”.

“Un match epico finisce in una specie di farsa. Da genitore mi arrabbierei molto se mio figlio raccattapalle tornasse a casa alle 5 del mattino. Non va bene per loro, gli arbitri, i funzionari, per i tifosi e i giocatori”.

Ogni Slam ha politiche diverse sulla programmazione delle sessioni notturne. Mentre il gioco può andare avanti fino a tarda notte sia agli US Open che a Parigi, Wimbledon ha un rigoroso coprifuoco alle 23. Negli Slam solo una partita è finita più tardi di Murray-Kokkinakis: agli Australian Open 2008 Hewitt e Baghdatis chiusero alle 4:34 del mattino.

Il direttore dell’Australian Open, Craig Tiley, però non arretra: “A questo punto non è necessario modificare il programma. Dobbiamo adattare le partite nei 14 giorni. Non hai molte opzioni. È stata una partita epica e quando pianifichi una partita del genere poco prima delle 22 non ti aspetti che si avvicini alle sei ore. Quando hai 25 sessioni, due settimane, centinaia di migliaia di persone che entrano dal cancello, tutti i migliori giocatori nel mondo qui, avrai quei momenti. Il maltempo ha provocato il caos martedì, il gioco è stato sospeso due volte a lungo a causa del caldo opprimente seguito da forti piogge nel giro di poche ore. I ritardi hanno creato un arretrato di partite da recuperare”.

“Negli ultimi giorni abbiamo avuto un caldo estremo, abbiamo avuto più di cinque interruzioni per pioggia… quindi abbiamo avuto tre notti in ritardo con la programmazione. Ma generalmente una partita femminile dura circa un’ora e mezza e una partita maschile poco più di due ore e mezza: questa è la durata della partita su cui lavori il tuo programma. E’ difficile programmare l’intero evento attorno al potenziale che si verifica una volta. Devi anche proteggere i paganti. Se fai solo una partita di notte e c’è un infortunio non hai niente per i tifosi o le emittenti”.