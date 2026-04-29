Rocchi intercettato a San Siro, “si capisce con chi parla” delle designazioni a favore dell’Inter

Da Fanpage. La notizia è che quindi l'inchiesta dispone di intercettazioni, quantomeno ambientali. Dettaglio non da poco. Nella registrazione si sentirebbe Rocchi parlare con due-tre persone delle designazioni di Colombo e Doveri e anche per il resto delle partite di Serie A della stagione.

Continua l’indagine che ha scosso il mondo del calcio sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva. La notizia bomba del giorno si trova su Fanpage. Secondo l’accusa del pm Maurizio Ascione, in un’intercettazione ambientale effettuata al Meazza il 2 aprile 2025 si sentirebbe Rocchi parlare con altre persone per le designazioni arbitrali favorevoli all’Inter nel finale della scorsa stagione. Per gli inquirenti “si capisce con chi parla”, e sarebbero esponenti sempre del mondo arbitrale. La frase che trapela dalla Procura è: “il focus è quello del mondo arbitrale”.

La notizia è che quindi l’inchiesta dispone di intercettazioni, quantomeno ambientali. Dettagli non da poco. Aggiungiamo ancora: c’erano cimici nella famosa sala di San Siro? Quindi erano incontri abituali? Domande fin qui senza risposta.

Individuate le persone con cui parlava Rocchi al Meazza

Quel giorno si giocava la semifinale di andata di Coppa Italia Inter-Milan; l’inchiesta sugli arbitri era stata aperta nell’ottobre 2024, prima dunque della lettera-esposto dell’ex assistente Domenico Rocca (22 maggio 2025). Nella registrazione si sentirebbe Rocchi parlare con due-tre persone delle designazioni di Colombo (per Bologna-Inter del 20 aprile), arbitro “gradito” all’Inter, e Doveri (per la semifinale di Coppa Italia del 23 aprile 2025), “poco gradito” ai nerazzurri per l’eventuale finale e per il resto delle partite di Serie A, quando l’Inter se la doveva vedere col Napoli per lo scudetto.

Gli inquirenti ritengono di aver capito di chi siano le voci a colloquio con il designatore arbitrale. “Il focus è quello del mondo arbitrale”, si sono lasciati scappare. Nel fascicolo dell’inchiesta non c’è nessun indagato finora dell’Inter o di altri club.