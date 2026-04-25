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Pogba: “McTominay è il tipo di calciatore che devi avere in squadra, dà sempre tutto”

Al podcast di Rio Ferdinand: "Possiede tutte le qualità che Conte cerca. È un grande lavoratore, molto disciplinato. Si allena sempre con l’intensità di una partita"

McTominay

Napoli's Scottish midfielder #08 Scott McTominay kicks the ball during the Italian Serie A football match between Napoli and Lazio at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on April 18, 2026. (Photo by Carlo Hermann / AFP)

I complimenti e gli attestati di stima fanno sempre piacere, ma quando arrivano da un “collega” che, a suo tempo, è stato uno dei centrocampisti più forti d’Europa, il piacere si trasforma in orgoglio vero e proprio. Paul Pogba, oggi al Monaco, non ha lesinato commenti per Scott McTominay. Ecco le sue parole al podcast di Rio Ferdinand.

Pogba: “Scott è un grande lavoratore, a lui piace correre”

Il francese sottolinea come molto del rendimento di Scott sia dovuto ad Antonio Conte

“Che mi crediate o no, quando ho saputo che Scott sarebbe andato al Napoli con Conte, ho detto: ‘Vedrete, Conte lo apprezzerà tantissimo.’ Perché possiede tutte le qualità che Conte cerca. È un grande lavoratore, molto disciplinato. Si allena sempre con l’intensità di una partita ed è il tipo di giocatore che devi avere in squadra, perché dà sempre tutto.

Sul feeling con Conte

Hai bisogno di qualcuno come Darren Fletcher — che ai tuoi tempi giocava meno ed era spesso in panchina — e Scott, come lui, sa anche segnare. Fa gol, ne ha fatti tanti anche in allenamento. E ho pensato: con Conte correrà tantissimo, e a lui piace correre. Fidatevi. È esattamente quello che dicevo. E io Conte lo conosco bene.”

Insomma, un acquisto che, anno dopo anno, si conferma sempre più azzeccato. La partita di puro dominio tecnico e tattico di ieri ne è la prova. Ora De Laurentiis non deve commettere l’errore fatto con Kvara e deve provare a rinnovare quello che è, a tutti gli effetti, un pilastro del Napoli.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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