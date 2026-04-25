Pogba: “McTominay è il tipo di calciatore che devi avere in squadra, dà sempre tutto”

I complimenti e gli attestati di stima fanno sempre piacere, ma quando arrivano da un “collega” che, a suo tempo, è stato uno dei centrocampisti più forti d’Europa, il piacere si trasforma in orgoglio vero e proprio. Paul Pogba, oggi al Monaco, non ha lesinato commenti per Scott McTominay. Ecco le sue parole al podcast di Rio Ferdinand.

Pogba: “Scott è un grande lavoratore, a lui piace correre”

Il francese sottolinea come molto del rendimento di Scott sia dovuto ad Antonio Conte

“Che mi crediate o no, quando ho saputo che Scott sarebbe andato al Napoli con Conte, ho detto: ‘Vedrete, Conte lo apprezzerà tantissimo.’ Perché possiede tutte le qualità che Conte cerca. È un grande lavoratore, molto disciplinato. Si allena sempre con l’intensità di una partita ed è il tipo di giocatore che devi avere in squadra, perché dà sempre tutto.

Sul feeling con Conte

Hai bisogno di qualcuno come Darren Fletcher — che ai tuoi tempi giocava meno ed era spesso in panchina — e Scott, come lui, sa anche segnare. Fa gol, ne ha fatti tanti anche in allenamento. E ho pensato: con Conte correrà tantissimo, e a lui piace correre. Fidatevi. È esattamente quello che dicevo. E io Conte lo conosco bene.”