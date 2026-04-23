Kvaratskhelia fa innamorare i francesi: “Grazie Georgia per questo capolavoro di giocatore”

Sembra uscito dagli anni '70, scrive Le Parisien. Ora hanno capito perché a Napoli lo chiamavano "Kvaradona". Doppietta ieri contro il Nantes.

Khvicha Kvaratskhelia si è reso protagonista del match contro il Nantes realizzando una doppietta (3-0 il risultato finale). Ora il Psg è a +4 punti sul Lens secondo e mancano cinque partite alla fine della Ligue 1. Sedicesimo gol stagionale per l’ex Napoli, che da quando è arrivato a Parigi sembra non voler fermarsi più.

La Francia innamorata di Kvaratskhelia

Le Parisien scrive di una Georgia che ha sempre affascinato nel rugby, ma non è mai riuscita a produrre grandi talenti nel calcio. Questo prima che arrivasse Khvicha Kvaratskhelia tra i professionisti; sembra uscito dagli anni ’70 con il suo stile, aggiunge il quotidiano francese.

In Francia lo chiamano semplicemente “Kvara”, a Napoli aggiunsero anche un “-dona” per paragonarlo a Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi. E ieri sera contro il Nantes, il georgiano ha ricordato a tutti perché è considerato un calciatore differente, un “pittore” se vogliamo dirla così, che dipinge le sue opere d’arte davanti ai tifosi del Psg ammaliati dal suo talento.

Le Parisien, infine, ringrazia la Georgia per aver regalato non solo affascinanti giocatori di rugby, ma anche un calciatore fuori dal comune.