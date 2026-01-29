È un fallimento ma Conte ha poco da recriminare. Napoli scopre la faccia tosta di Vergara (Corsera)
Vergara, 23 anni, ha forza, qualità e appunto faccia tosta: il suo gol è un concentrato di queste caratteristiche. Ma non basta. The last dance al Maradona
Il Napoli di Conte è fuori dalla Champions. È abbastanza clamoroso il piazzamento finale: trentesimo su trentasei partecipanti. Il Napoli è finito dietro il Pafos, il Bodo Glimt, il Qarabag. Un fallimento, termine che utilizza anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.
Scrive il Corsera:
É finito al tappeto, si è rialzato, ha gioito. Il Napoli si è illuso. Poi si è dovuto arrendere al Chelsea e alla legge dei punti. The last dance, amaro, al Maradona vissuto con orgoglio ma col rammarico di tante occasioni buttate durante la lunga maratona Champions. Otto punti su 21 a disposizione, pochi per sperare di agganciare almeno i playoff.
Alla fine è arrivata pure la sconfitta e il cammino si è interrotto ancora più bruscamente. È un fallimento ma Conte ha poco da recriminare.
Il protagonista azzurro della serata è stato senza dubbio Antonio Vergara.
Napoli scopre il talento di un ragazzo che il 16 gennaio ha festeggiato il 23esimo compleanno che ha forza, qualità e soprattutto una incredibile «faccia tosta»: il suo gol, che recupera quello subito su rigore (fallo di mano di Juan Jesus) è un concentrato di queste qualità. Riceve, si gira, salta Fofana e calcia di sinistro.