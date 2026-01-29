Vergara, 23 anni, ha forza, qua­lità e appunto faccia tosta: il suo gol è un con­cen­trato di que­ste caratteristiche. Ma non basta. The last dance al Maradona

Il Napoli di Conte è fuori dalla Champions. È abbastanza clamoroso il piazzamento finale: trentesimo su trentasei partecipanti. Il Napoli è finito dietro il Pafos, il Bodo Glimt, il Qarabag. Un fallimento, termine che utilizza anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Scrive il Corsera:

É finito al tap­peto, si è rial­zato, ha gioito. Il Napoli si è illuso. Poi si è dovuto arren­dere al Chel­sea e alla legge dei punti. The last dance, amaro, al Mara­dona vis­suto con orgo­glio ma col ram­ma­rico di tante occa­sioni but­tate durante la lunga mara­tona Cham­pions. Otto punti su 21 a dispo­si­zione, pochi per spe­rare di aggan­ciare almeno i playoff.

Alla fine è arri­vata pure la scon­fitta e il cam­mino si è inter­rotto ancora più bru­sca­mente. È un fal­li­mento ma Conte ha poco da recri­mi­nare.

Il protagonista azzurro della serata è stato senza dubbio Antonio Vergara.

Napoli sco­pre il talento di un ragazzo che il 16 gen­naio ha festeg­giato il 23esimo com­pleanno che ha forza, qua­lità e soprat­tutto una incre­di­bile «fac­cia tosta»: il suo gol, che recu­pera quello subito su rigore (fallo di mano di Juan Jesus) è un con­cen­trato di que­ste qua­lità. Riceve, si gira, salta Fofana e cal­cia di sini­stro.