La figlia del ministro Giorgetti sta per lasciare l’Inter

La notizia è di CalcioeFinanza. All'Inter ricopre la carica di Football Travel Officer. Giorgetti e Marotta due varesini che viaggiano su binari e posizioni distanti

La notizia è di CalcioeFinanza e non va sottovalutata. La transumanza dei poteri va sempre tenuta sotto controllo e risponde sempre a una logica. Anche se spesso gli osservatori questa logica non riescono a comprenderla, a decifrarla. Fatto sta che in piena tempesta giudiziaria – con i trombettieri interisti che soffiano sulla frase “non ci sono dirigenti indagati” ed esultano come se fosse stata la vittoria di una Champions – CalcioeFinanza scrive che la figlia del ministro del Bilancio Giancarlo Giorgetti, Marta, potrebbe presto lasciare l’Inter dove ricopre la carica di Football Travel Officer. Il giornale on line che si occupa appunto di pallone e finanza, scrive che potrebbe presto terminare il suo percorso lavorativo nella società nerazzurra e che potrebbe trasferirsi a Roma.

Altro non c’è. Ci pare già abbastanza. La notizia è incastonata in un articolo che mette in evidenza come due varesini doc come Giorgetti e Marotta in questo momento viaggino su binari distanti. Soprattutto per quel che riguarda la questione Figc e commissariamento. Giorgetti è a favore del commissariamento del mondo del pallone. Marotta, invece, è in trincea con Gravina per difendere il loro potere. Oggi non a caso il presidente del Coni è intervenuto nuovamente dicendo che non ci sono i margini per commissariare il calcio.

Marotta, come ricorda CalcioeFinanza, è il grande tessitore della candidatura di Giovanni Malagò alla poltrona di presidente della Federcalcio.

Il giornale conferma quel che tutti hanno ormai compreso e cioè che la candidatura di Malagò e la manovra di Marotta non sono piaciute al governo Meloni.