Marotta sta inguaiando Malagò? Milan e Juve indispettite, spunta Galliani

Nel conclave Figc Malagò rischia di entrare papa e di uscire cardinale. Il Corsera: "C'è perplessità per l’attivismo di Marotta per l’ex presidente del Coni.". E allora Juve e Milan...

Giovanni Malagò è romano doc. Conoscerà bene il detto che nel conclave si entra papa e si esce cardinale. La sua candidatura potrebbe fare questa fine. Potrebbe. Che l’ex numero uno del Coni sia il principale candidato alla guida della Figc è ormai il classico “segreto di Pulcinella”. Ma forse la volata è partita troppo presto e soprattutto contro vento, troppo sbandierata. Scrive il Corriere della Sera che Malagò starebbe iniziando a perdere consenso tra alcuni club non proprio secondari: Milan e Juventus, cui va aggiunto il Parma. Il motivo? L’endorsement ricevuto da Giuseppe Marotta che sta lavorando a fari troppo accesi per Malagò. Ci sarebbe un lavoro sotto traccia per Adriano Galliani di cui sarebbe stata sondata la disponibilità. Con tanto di autogol del figlio che ha pubblicato bocciato l’ex presidente del Coni.

Figc, il Milan lancia Galliani

Scrive Monica Colombo sul Corriere della Sera:

.Nonostante l’idea del presidente della serie A fosse quella di discutere nella riunione, calendarizzata per domani, di programmi e solo in un secondo momento di profili a cui affidare il rinnovamento, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha compiuto una fuga in avanti. Così la pensano quei manager perplessi per l’attivismo con cui il dirigente nerazzurro sta raccogliendo le firme per l’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Come si sa, Marotta intende presentarsi all’appuntamento con la maggioranza delle firme pro Malagò in tasca, così da incoronare ufficialmente il presidente della Fondazione Milano Cortina come esponente di punta nella corsa alla poltrona federale. Le mosse del presidente interista hanno indispettito alcuni club tra cui il Milan, la Juve e il Parma

Ecco perché il Milan si è mosso per sondare la disponibilità di Adriano Galliani a partecipare alla corsa. Carta a sorpresa o semplice manovra di disturbo? “Malagò non è uomo di calcio, serve gente esperta” è l’uscita un po’ azzardata del figlio di Galliani, Gianluca.

Ricordiamo che anche Lazio e Udinese sono contrari a Malagò.