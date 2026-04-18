Milano-Cortina, Malagò lascia un buco di trecento milioni

Giovanni Malagò, l’uomo che la Serie A (Gravina e Marotta in testa ma De Laurentiis è stato il primo a fare il suo nome) ha indicato come proprio candidato alla presidenza della Federcalcio. Ex protegé dell’Avvocato. L’uomo del Coni. L’uomo delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ecco appunto le olimpiadi invernali. Lì Malagò ha lasciato un buco di trecento milioni e ancora non si è riusciti a chiudere il bilancio. Il budget è cresciuto sempre di più. Ma ormai Malagò veleggia lontano, punta alla Serie A.

Ne scrive il Fatto quotidiano che giustamente, tra le altre cose, si diverte a ricordare come Malagò, esibendo modestia, si è definito un manager affidabile e credibile.

Scrive il Fatto con Lorenzo Vendemiale:

Al governo, in particolare al Ministero dell’economia di Giorgetti, non ne possono più dei pasticci di Milano-Cortina. E questa è una motivazione (delle tante) per cui non vedono di buon occhio la candidatura di Malagò alla Federcalcio. L’ex n.1 del Coni è uscito trionfatore dai Giochi, soltanto perché ha potuto godere di copertura politica: il governo non ha mai inchiodato alle loro responsabilità i vertici olimpici (cioè appunto Malagò, e l’amministratore delegato Andrea Varnier, scelto da Giorgia Meloni), perché farlo avrebbe significato danneggiare l’evento, a cui la maggioranza (in particolare la Lega) teneva troppo. Ma l’organizzazione in tutti questi anni è stata disastrosa e i dati economici sono lì a dimostrarlo. Malagò, che è ancora presidente della Fondazione, però già vola verso altri lidi. Al buco ci penserà qualcun altro. Finito il lavoro a Milano-cortina, lui ora vuole occuparsi del pallone.

Non a caso ieri Petrucci, in un’intervista alla Gazzetta, ha frenato su Malagò.