In vista del suo rientro dalla Turchia, Lang sta cercando di riavvicinarsi al Napoli

Un like, un commento, una storia e via discorrendo: in tempi social fanno più di una dichiarazione vera e propria. Piccoli segnali di fumo che però hanno una facile interpretazione: ho voglia di ritornare. E così quel commento di Lang sotto al post di Alisson Santos ci dice che magari l’olandese ha capito i suoi errori di approccio alla realtà Napoli. Tornerà? Probabilmente sì, il Galatasaray non sembra intenzionato a riscattarlo. Ora bisognerà vedere come tornerà.

Lang, partita l’operazione riavvicinamento

Sulla Gazzetta, a firma Vincenzo D’Angelo:

“Si è legato ai tifosi e alla città, ma il feeling con Conte non è mai sbocciato realmente. Eppure è stato tra i giocatori decisivi a novembre, all’inizio della fase di emergenza pura: quando Conte virò verso il 3-4-2-1, Lang iniziò a prendersi la scena. Gol e assist, e prestazioni sempre più convincenti. A gennaio, però, voleva garanzie tecniche per una considerazione maggiore, anche per provare a giocarsi le proprie carte in ottica mondiale con l’olanda. E al Galatasaray lo hanno accolto da re: 16 presenze e due reti, in Champions, contro la Juve.”

Aumentare il livello di competitività

Cosa potrebbe portare davvero l’olandese, con la testa giusta? Indubbiamente classe, strappi e dribbling. Gli stessi elementi che ha portato Santos e proprio per questo si potrebbe alzare il livello di competitività su quella fascia. Una dimostrazione è data proprio dal commento di Noa sotto l’ultimo post di Alisson: “craque”, più chiaro di così…