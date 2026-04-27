Il Napoli deve fare colpi alla Alisson: è questo il Dna del club

Ce li vediamo De Laurentiis e Chiavelli a partire da questa estate con la giubba rossa del leggendario Marty McFly, intenti a portare indietro nel tempo le lancette non del tempo, ma del modus operandi, e a incastonarle di nuovo su quello che ha reso grande il Napoli e che, a tutti gli effetti, è stato un modello che in Italia ha fatto scuola: quello del player trading.

Eh sì, perché “waking up to reality” (aprendo gli occhi alla realtà), quello che emerge è che non siamo né il Real Madrid né il Bayern Monaco e sì, neanche la Juve, che ha Exor che ricapitalizza quando vede la cinghia troppo tirata. La società azzurra non ha né le strutture né il fatturato per poter reggere questo appesantimento a lungo.

Ciò che ha fatto De Laurentiis è encomiabile proprio per questo: ha creato un modello capace di coniugare sostenibilità e vittoria senza dover dare conto a nessuno. Abbandonare un attimo la strada maestra, soprattutto il primo anno, è stato necessario per rianimare una squadra che sembrava morta, e i frutti si sono visti. Fortunatamente, il patron ha saputo comprendere il momento di attuare un elettroshock. Le finanze ne hanno risentito, lo sappiamo, ed è per questo che ora è il momento di tornare indietro, ma per andare avanti.

L’esempio Alisson