Il calcio è sempre più una sorta di wrestling, uno show. L’Equipe fa a pezzi le difese di Psg e Bayern

Inutile dannarsi sempre nelle stesse polemiche. Psg-Bayern è stata definita a furor di opinionisti la partita del secolo, forse lo è. L'Equipe pure la esalta, poi però fa a pezzi i reparti difensivi

Siamo alle solite. Il 5-4 tra Psg e Bayern riporta sempre allo stesso discorso. La partita è stata insignita del premio “partita dell’anno, anzi del secolo, forse del millennio”. In effetti match spettacolare, mille azioni, altrettante emozioni (Kvara enorme, da Pallone d’oro). Ma, attenzione, calcisticamente un match denso di errori, con portieri pressoché inutili (Neuer non ha effettuato una parata che fosse una) e difensori che hanno commesso enormi, inguardabili. Gol quasi tutti regalati. Ormai la concezione del calcio è cambiata. È vissuto, almeno dalla maggior parte degli osservatori, come uno show, alla stregua del wrestling. Tutto questo viene fatto passare per nuova concezione. A noi pare più una trasformazione. Il calcio sta diventando sempre meno uno sport, sempre più uno show-esibizione. Non c’è nemmeno più da polemizzare. È la realtà. Non a caso la notizia di Mourinho al Real Madrid (molto probabile) sta scatenando gli osservatori come se Florentino volesse mettere in panchina del Real i responsabili dell’ufficio grazie del Quirinale.

Detto questo, tanto non c’è nulla di nuovo su entrambi i fronti, è curioso guardare le pagelle de L’Equipe che pure esalta la partita. Il titolo è “calcio totale” ma poi andando a guardare i voti che assegnano ai calciatori, fioccano le insufficienze anche pesanti per i difensori.

Le insufficienze in pagella delle difese di Psg e Bayern

Guardiamo il Psg.

Safonov becca 5: Quattro gol subiti su otto tiri in porta: non ha lasciato traccia nelle statistiche di questa partita.

Hakimi idem, 5: Sì, ricorderemo quell’assist per Kvara (4-2, 56° minuto), quel superbo intervento difensivo su Stanisic (39° minuto) e la sua costante attività, ma il marocchino non può lasciare Luis Diaz così spesso a tu per tu con Marquinhos. Era forse un’istruzione per spingersi così in avanti? Se il brasiliano ha sofferto molto, la colpa è del suo terzino.

Marquinhos 3. Imperioso ad Anfield, il brasiliano, pur essendo certamente coraggioso, è stato surclassato dal talento del Bayern. Luis Diaz gli ha spesso creato non pochi problemi. Ogni volta che la squadra accelerava, il capitano faceva fatica.

Pacho 3 – Pensavamo che l’ecuadoriano fosse insuperabile. Forse mai prima d’ora era sembrato così angosciato. Si è lanciato con troppa ingenuità davanti a Luis Diaz durante l’azione del rigore.