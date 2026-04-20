Gila, l’agente diciamo frena: “Ha ancora un anno di contratto con la Lazio”

Alejandro Camano, procuratore del difensore della Lazio Mario Gila, ha parlato a Radio Crc (partner del Napoli) dell’interesse degli azzurri per il giocatore in vista della prossima stagione.

Le parole dell’agente di Gila

“Gila al Napoli? Napoli è una città che ha un grande significato per noi in Argentina. È dove ha giocato Diego Armando Maradona e c’è sempre tanta felicità. Se fosse per me verrei a vivere domani a Napoli per mangiare un piatto di pasta e restare a due passi dal mare. Qui, però, parliamo di calcio professionistico e la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio. Mario Gila è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione. Ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti. È un momento della stagione molto importante per la Lazio, c’è la possibilità di vincere la Coppa Italia, e Mario ha la testa solo per loro.

Io non ho parlato con nessuna squadra della Serie A del futuro di Mario Gila. Qualora dovesse presentarsi un’offerta da qualunque club della Serie A deve parlare direttamente con la Lazio e poi con noi. Sabato contro il Napoli ha giocato veramente benissimo ed era molto tranquillo in questo. E’ uno dei più forti centrali tra quelli che ci sono in Italia. Ha firmato un contratto di cinque anni con la Lazio e questo è il suo quarto anno di contratto. Noi vogliamo rispettare il contratto con loro ed essere rispettosi di qualsiasi accordo abbiamo preso in precedenza. Rinnovo? Non abbiamo mai parlato di questo. Siamo tranquilli come lo è lo stesso Mario. Rapporto con De Laurentiis? In passato Hakimi e Borja Mayoral, miei assistiti, sono stati vicini a vestire la maglia del Napoli. Il mio lavoro di procuratore è quella di rappresentare i giocatori. Come ho detto prima, Napoli è una città bellissima, ma chiunque vuole farsi avanti per Gila deve parlare prima con la Lazio che è l’unica che detiene i diritti di vendita del calciatore“.

Al Napoli serve un altro difensore?

Ieri è stato rivelato da Antonello Perillo che la cifra per strappare il centrale spagnolo sarebbe di 25 milioni di euro. Ma il Napoli ne avrebbe davvero bisogno?

Quasi sicuramente Juan Jesus lascerà gli azzurri a fine stagione e Luca Marianucci rientrerà dal prestito al Torino; il giovane prelevato dall’Empoli non ha mai avuto la piena fiducia di Conte e per questo si è deciso di farlo partire per cercare di giocare di più (ma anche a Torino fa panchina). E pure nella Nazionale Under 21 ha perso il posto.

Al Napoli restano Rrahmani, Buongiorno e Beukema, con quest’ultimo in dubbio di permanenza dopo essere stato pagato circa 30 milioni la scorsa estate. Dunque sì, agli azzurri serve un centrale di livello soprattutto perché Buongiorno sembra non essere più quello che si era visto a Torino e nella scorsa stagione in azzurro, e Rrahmani ha 31 anni.