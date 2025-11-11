Under 21, Baldini spiega l’esclusione di Marianucci: «Non mi è piaciuto il suo atteggiamento nell’ultima partita»

Venerdì pomeriggio (ore 16:00), alla Pogon Arena di Stettino, la Nazionale italiana Under 21 affronterà i pari categoria della Polonia nel match valido per le qualificazioni agli Europei del 2027. Alla ‘vigilia’ dell’incontro, il Ct Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa azzurra. Tra gli altri argomenti affrontati, c’è anche la mancata convocazione del difensore del Napoli Luca Marianucci.

Le parole di Baldini in conferenza

A Stettino, Polonia a Italia si giocheranno il primato del “Gruppo E“. Gli azzurri sono favoriti, ma non si prospetta sicuramente un passeggiata di salute per loro. «Partite facili non esistono più e non è semplice valutare il grado di difficoltà di una sfida. Sappiamo che sono a pari punti con noi e hanno dimostrato di essere tra i più bravi. Sono abbastanza fiducioso perché so che i ragazzi sanno che devono dare il massimo rispetto a quelle gare che sembrano scontate, come è accaduto a noi con l’Armenia un mese fa, quando c’è voluto poi un tempo per venire a capo della situazione. Conosciamo le difficoltà che potremmo incontrare, ma puntiamo a fare risultato pieno», ha esordito Baldini.

Il tecnico si è poi soffermato sulle convocazioni di Vavassori e di Galvani ma anche sul rientro di Comuzzo: «I ragazzi vengono qui con entusiasmo e lo spirito giusto. Far parte dell’Under 21 li rende orgogliosi e questo è l’aspetto più importante. Vavassori, Galvani e Zeroli sono stati sempre monitorati. Li abbiamo inseriti anche perché erano già stati preconvocati nelle scorse finestre. Sono convinto che faranno bene. Dobbiamo cercare, pian piano, di conoscere il maggior numero di questi ragazzi che stiamo seguendo. Quando li ho visti, stamattina, gli si leggeva in faccia la gioia di essere qui. Comuzzo? Aveva avuto un problema di salute a settembre, poi non ho avuto più notizie da nessuno. In queste ultime settimane abbiamo chiarito la situazione con il club e con il ragazzo e quindi oggi è tornato con noi».

«Marianucci è partito benissimo, ma poi le sue prestazioni sono calate»

Quanto invece alla mancata chiamata di Marianucci, Baldini ha spiegato: «Come ho già detto al ragazzo, che con noi ha giocato 4 partite da titolare, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate. Nell’ultima partita, poi, ha preso un’ammonizione al 45’ del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento».