A riportare la notizia è Perillo della Rai. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2027; su di lui anche Milan, Inter e Aston Villa, ma gli azzurri sarebbero in pole.

Napoli su Gila della Lazio, costa 25 milioni

Il Napoli sta pensando al prossimo calciomercato, che comincerà tra poco più di due mesi. E uno dei primi colpi potrebbe essere in difesa, dove c’è un calciatore della Serie A che fa gola al direttore sportivo Manna.

Napoli su Gila

Il codirettore della Tgr Rai nazionale Antonello Perillo scrive che gli azzurri sono fortemente interessati al difensore della Lazio Mario Gila, che proprio ieri ha affrontato gli azzurri in campionato. Per il difensore, la Lazio dovrebbe chiedere 25 milioni di euro ed è in scadenza nel 2027.

Il 50% della rivendita andrà al Real Madrid, suo ex club. Ma il Napoli non è l’unica squadra forte sul difensore: anche Milan, Inter e Aston Villa lo osservano.

Il suo agente è Alejandro Camaño, procuratore anche di Lautaro Martinez e Hakimi. Ma gli azzurri sembrano essere in vantaggio per due motivi, ovvero la fretta del ds Manna di chiudere l’operazione e lo stipendio più alto garantito (almeno tre milioni di euro netti a stagione più bonus).