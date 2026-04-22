È Joao Gomes il nuovo Anguissa

La Gazzetta dello Sport scrive che il centrocampo del Napoli è il reparto dove Conte e Manna dovranno intervenire con più decisione in estate. Il motivo è semplice: “alcuni big potrebbero essere a fine ciclo”. La Gazzetta fa i nomi di Lobotka, “che ha una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per l’estero ed esercitabile entro metà luglio”, e di Anguissa, “che già nelle ultime due stagioni è stato al passo d’addio”. La conclusione è netta: “Non è escluso che almeno uno dei due pilastri dei due scudetti possa salutare. E il Napoli non vuole farsi trovare impreparato”.

Il Napoli spera di bissare l’operazione Anguissa

L’assist, secondo la Gazzetta, arriva direttamente dalla Premier League: “Il Wolverhampton è appena retrocesso e questo significa che per Joao Gomes è tempo di organizzare il trasloco”. Il brasiliano “è da mesi in cima alla lista dei desideri del Napoli e adesso anche a un valore di mercato più accessibile”. La Gazzetta descrive le caratteristiche del giocatore: “Gomes ha 25 anni, forza fisica e qualità. E può ricoprire diversi ruoli della mediana”. E aggiunge un parallelo che ai tifosi del Napoli suonerà familiare: “Il Napoli con lui spera di bissare un’operazione in stile Anguissa, che arrivò nell’estate 2021, dopo la retrocessione del Fulham, negli ultimi giorni di mercato. Anguissa ebbe da subito un impatto devastante”.

La pista Joao Gomes è tutto tranne che una novità. Il Napoli ha un accordo col giocatore fin da gennaio, manca solo l’intesa col Wolverhampton, e Fabrizio Romano ha confermato i contatti costanti con l’entourage di Mendes, anche se la concorrenza non manca. La retrocessione dei Wolves cambia i rapporti di forza nella trattativa, esattamente come accadde col Fulham per Anguissa.

Il tema vero, però, è un altro: salutare Anguissa sarà facile solo in apparenza. Fu un colpo da 15 milioni di Giuntoli che ha reso come un giocatore da 50: due scudetti, 174 presenze, e con Conte si è scoperto persino goleador con 10 reti in due stagioni. Trovare uno alla sua altezza richiede uno scouting serio, non un semplice nome sulla lista. Su Lobotka, intanto, ha già bussato l’Atletico Madrid di Simeone, e Cassano non ha escluso un interesse di Juventus e Inter.

Il Napoli valuta anche altri profili come Rios, senza escludere Gomes: non è una scelta tra l’uno e l’altro, ma una strategia su più fronti per un centrocampo che potrebbe cambiare radicalmente volto. La storia insegna che i migliori affari il Napoli li ha chiusi quando la controparte era con le spalle al muro. E il Wolverhampton, oggi, lo è.