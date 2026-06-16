Per Gila la Lazio vuole Beukema più soldi (né Lucca né Rafa Marin)

Mario Gila, occhio agli infortuni

L’operazione Mario Gila è ormai cominciata. Le manovre per portare a Napoli il difensore centrale spagnolo sulla Real Madrid. Un difensore che sa fare anche il difensore ma che – attenzione – si infortuna con discreta frequenza. Ha sempre qualche problemino che lo affligge. Al Napoli evidentemente considerano un semplice dettaglio questa debolezza che invece andrebbe indagata più approfonditamente.

Il Messaggero scrive che in casa Lazio è stata recapitata la prima offerta del Napoli: ossia 15 milioni di euro più bonus per il centrale difensivo che è in scadenza di contratto. Tra un anno sarà libero di firmare per qualsiasi altra squadra. Ma Lotito non molla. Vuole trenta milioni. Cifra eccessiva.

Si cerca allora qualche contropartita. Il Messaggero cita sia Lucca sia Rafa Marin. Ma ci sono dei contro. Lucca piace a Gattuso ma è considerato troppo simile a Ratkov. Rafa Marin invece non convince.

Beukema piace alla Lazio, è un difensore che conosce la Serie A

E allora chi vorrebbe la Lazio? Vorrebbe Sam Beukema il difensore ex Bologna pagato un botto dal Napoli ma che a Roma sono convinti valga molto di più rispetto a quanto espresso in questa stagione in azzurro.

La Lazio Beukema più soldi. Chiaramente non Beukema più 25 milioni di euro. Sarebbe una follia nonostante l’olandese sia stato uno dei flop della stagione azzurra.

Il Messaggero scrive con Beukema

“si andrebbe a coprire un ruolo delicato (e vacante) con un giocatore che conosce la Serie A e che sicuramente, a livello di prestazioni, non è quello “ammirato” a Napoli. In Emilia aveva fatto benissimo”.

Ricordiamo che una parte della cifra incassata dalla Lazio per Gila, andrà poi girata al Real Madrid.