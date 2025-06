Su Lobotka c’è l’Atletico Madrid, ad aprile ha parlato col Cholo Simeone (CorSport)

Stanislav Lobotka è attualmente in ritiro con la Slovacchia per preparare le due amichevoli contro Grecia e Israele; anche se, il centrocampista del Napoli non è ancora al 100% dopo l’infortunio alla caviglia subito a fine stagione con gli azzurri. Lo slovacco, inoltre, dopo l’exploit avuto due anni fa con Spalletti, è richiesto sul mercato, ancora oggi. E ci sta pensando l’Atletico Madrid.

Su Lobotka c’è l’Atletico Madrid, ad aprile la chiacchierata col Cholo Simeone

Il Corriere dello Sport scrive:

La possibilità che possa cambiare squadra esiste. Nel suo contratto è stata inserita una clausola rescissoria da poco più di 25 milioni di euro e l’Atletico Madrid lo ha già avvicinato. Anzi, Lobotka ha parlato con Diego Simeone a fine aprile, in occasione del viaggio napoletano del Cholo per assistere alla sfida contro il Torino (in veste di padre del Cholito, certo). «Io a Napoli sto bene e ho un contratto», fino al 2027.

«Fisicamente mi sento meglio, riesco a camminare. Però non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli, entro domani farò una risonanza magnetica per capirne di più. La stagione è stata molto dura, le ultime partite sono state difficili anche sul piano mentale perché non potevo essere in campo con i miei compagni».

Se resterà a Napoli? «Non posso rispondere. Mi trovo bene qui: ho un contratto, abbiamo vinto lo scudetto e Conte è rimasto. Il mercato è lungo, ma se dovessi andar via, vorrei farlo per andare in un posto migliore».