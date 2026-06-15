Bari, il sindaco: “De Laurentiis ha accettato le mie richieste: club in vendita, Marino sarà il dg”

Vito Leccese, primo cittadino di Bari, ha aggiornato sulle decisioni di De Laurentiis e ha deciso di concedere lo stadio

Dopo la retrocessione in Serie C, di fatto, è un giorno importante per il Bari di Aurelio De Laurentiis.

Le parole del sindaco di Bari

Vito Leccese, sindaco del capoluogo pugliese, ha tenuto una conferenza stampa: ”

“Pensiamo di aver interpretato i sentimenti della città: quello che chiedevamo era rispetto da parte della società nei confronti della città, umiliata dalla retrocessione e che si è sentita tradita rispetto alla mancanza di interlocuzione degli ultimi anni. Sabato, ho inviato una terza lettera al presidente, con cui riepilogavo le tre garanzie. Stamattina sono stato raggiunto dalla risposta e dagli impegni che assume in modo pubblico rispetto ai tre punti. Non abbiamo la certezza che questi vengano rispettati, ma ci sarà un organo di personalità affidabili che hanno passione per i colori biancorossi e qualificazione”.

Il primo cittadino ha poi letto uno stralcio della risposta di De Laurentiis:

“Accolgo pienamente le tre richieste e nominerò Pierpaolo Marino come nuovo direttore generale. Il suo incarico avrà due obiettivi: costruire un progetto tecnico volto a riportare il Bari in Serie A e porre fine alla situazione della multiproprietà senza alcuna compromissione del titolo sportivo e per il calcio barese. Un club che torna a crescere vale di più per chi vuole investirci. Al fine di gestire la transizione della SSC Bari verso una nuova compagine, ho coinvolto società di advisoring internazionale. Non posso citare i nomi, ma sono disposto a dirglieli nelle forme più opportune, al fine di alimentare la gestione strutturata delle trattative. L’obiettivo è l’ingresso di nuovi soci anche prima delle scadenze federali. Marino manterrà interlocuzione periodica con gli organi individutati dal comune. Serve stabilità e progettualità per Bari, che concretizzino le speranze dei tifosi”.

La risposta del sindaco Vito Leccese:

“Ho letto con attenzione la sua risposta. Finalmente, vedo scritti nero su bianco gli impegni seri che si attendevano da tempo. Il futuro del Bari non può reggersi di dichiarazioni generiche. La volontà di procedere con la concessione del San Nicola è inscindibile dagli strumenti che le ho chiesto. Il comitato di trasparenza lo costituirò nelle prossime ore e non con figure decorative. Le chiedo che la formalizzazione del mandato al direttore generale e l’avvio della data room avvengano in tempi certi. I baresi guardano con attenzione e stanchezza: devo costruire situazioni affinché gli impegni vengano presi. Sono pronto a firmare la lettera di disponibilità dello stadio San Nicola”.

La chiusura della conferenza stampa

“È stata una scelta difficile, ma era l’unica mossa per muovete qualcosa di concreto. Lo stadio chiuso non avrebbe risolto nulla, ma tolto l’unica leva a questa vicenda alla città senza avere nulla in cambio. Non devo inseguire istinti di vendetta, ma guidare la comunità verso scelte giuste. Oggi penso che quello fatto col consiglio comunale sia stata la scelta giusta”.