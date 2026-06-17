Gimme five, McTominay vuole arrivare a cinque milioni

McTominay sposta gli equilibri

McTominay e il Napoli sono diventati grandi insieme. Sì, ok, il Napoli era già grande ma il quarto scudetto senza lo scozzese sarebbe rimasto solo nei sogni dei tifosi. Poi lo sappiamo che i puristi hanno festeggiato con qualche remora: troppo pochi i passaggi consecutivi, basso il possesso palla, Conte juventino e via dicendo. Fatto sta che lo scozzese è stato decisivo con i suoi gol e con la sua presenza in campo. Perché McTominay da solo sposta gli equilibri nel campionato italiano. Ma lo fa davvero non come Bonucci al Milan.

È quindi un oltraggio che lo scozzese guadagni tre milioni netti (che sono sempre una tombola, sia chiaro) mentre De Bruyne – uno a caso – porti a casa quasi il doppio. Il tutto nella mattina in cui abbiamo scoperto che anche Beukema guadagna, con i bonus, tre milioni netti. Quindi, in tutta onesta, mettetevi nei panni di Scott: se voi foste lui e guadagnaste quanto Beukema, non vi girerebbero a elica?

Non può guadagnare la metà di De Bruyne

E quindi le trattative per il rinnovo dello scozzese stanno continuando anche perché – giustamente – il principe del Napoli vuole arrivare almeno a cinque milioni netti. Li vale. Ha già dimostrato di valerli. Se il secondo anno avesse trovato qualche compagno alla sua altezza, si sarebbe potuto finanche bissare. Nelle partite decisive c’è sempre stato: doppietta all’Inter a Milano, gol sontuoso all’Inter al Maradona, gol a Copenaghen prima del suicidio calcistico. E potremmo continuare.

Ora è il Napoli che deve essere all’altezza di Scott. Deve garantirgli lo stipendio che merita. Che ha già meritato. Sforbiciassero da un’altra parte. Sennò poi arriva il Real Madrid (sempre che non sia già arrivato) che secondo la Gazzetta avrebbe offerto 70 milioni di euro per Bastoni. Non osiamo immaginare quanto possano offrire per Scott.

Vabbè in tutto questo Scott aspetta che si arrivi a cinque. Gimmy five, all right.