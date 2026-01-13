Il Napoli ha un accordo con Joao Gomes per giugno: manca solo l’intesa con il Wolverhampton
Lo riporta Di Marzio su X: "Il club ha praticamente bloccato il classe 2001 trovando l’accordo economico con il suo entourage. Si lavora con il Wolverhampton"
Il calciomercato del Napoli entra nel vivo in vista dell’estate. Gli azzurri, infatti, hanno messo Joao Gomes in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, il club azzurro ha già trovato l’intesa economica con l’entourage del brasiliano, mentre resta da definire l’accordo con il Wolverhampton per chiudere l’operazione a giugno. Ne parla Gianluca Di Marzio.
Calciomercato Napoli, il punto su Joao Gomes
Si legge sul sito di Di Marzio:
Dopo l’inizio della trattativa che vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, procedono i lavori in casa Napoli per arrivare a Joao Gomes a giugno. Gli azzurri hanno individuato nel centrocampista brasiliano un profilo ideale da mettere a disposizione del proprio allenatore in vista della prossima stagione.
Il club ha infatti praticamente bloccato il classe 2001 trovando l’accordo economico con il suo entourage.