Il Napoli ha un accordo con Joao Gomes per giugno: manca solo l’intesa con il Wolverhampton

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo in vista dell’estate. Gli azzurri, infatti, hanno messo Joao Gomes in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, il club azzurro ha già trovato l’intesa economica con l’entourage del brasiliano, mentre resta da definire l’accordo con il Wolverhampton per chiudere l’operazione a giugno. Ne parla Gianluca Di Marzio.

Si legge sul sito di Di Marzio:

Dopo l’inizio della trattativa che vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, procedono i lavori in casa Napoli per arrivare a Joao Gomes a giugno. Gli azzurri hanno individuato nel centrocampista brasiliano un profilo ideale da mettere a disposizione del proprio allenatore in vista della prossima stagione.

Il club ha infatti praticamente bloccato il classe 2001 trovando l’accordo economico con il suo entourage.

Classe 2001, si distingue per grande intensità, resistenza fisica e capacità di recuperare palloni, risultando prezioso in fase di interdizione. È abile nel pressing alto, ha buon senso della posizione e non teme il duello fisico, caratteristiche che lo rendono ideale per ritmi elevati come quelli della Premier League. E sappiamo quanto i profili che vengono dalla Premier facciano bene in Serie A. Vedremo se il Napoli deciderà di affondare il colpo.