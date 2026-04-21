Facile dire addio Anguissa. Il problema è sostituirlo

Fu un grande colpo di Giuntoli. Per 15 milioni, portò a Napoli un signor centrocampista: due scudetti e con Conte si è scoperto anche goleador. Ha trent'anni, è vero, ma serve uno scouting serio per trovare uno alla sua altezza

Anguissa-Napoli, siamo ai titoli di coda? È molto probabile. Dopo cinque stagione e due scudetti, Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare. Ha 30 anni (che non sono moltissimi, va detto), 174 presenze complessive con il Napoli e tre trofei tra cui due indimenticabili. Un autentico pilastro del centrocampo azzurro sin dal primo anno di Spalletti: fisicità, tecnica e anche gol pesanti. Fu bravissimo Giuntoli a pescarlo tra le eccedenze del Fulham che incappò in una stagione storta e fallì il grande salto tra le big della Premier. Bisogna essere bravi a capire i momenti del mercato e in quel caso il ds ex Carpi fu bravissimo. Portò a Napoli una figura che era sempre mancata: un centrocampista di sostanza e di struttura. Allan lo era ma diversamente, non aveva il fisico di Anguissa. Sull’idolatrato Demme meglio far calare il velo dell’oblio.

In campionato ha segnato tre gol nell’anno del primo scudetto e sei nell’anno del secondo. Gol pesanti. Con Conte, soprattutto, ha scoperto l’arte del gol. Dieci reti in due stagioni. Quest’anno è stato tormentato dagli infortuni. Sia a livello muscolare che alla schiena. Ma – attenzione – sostituirlo non sarà affatto facile, sempre che vada davvero via.

Ricordiamo anche il suo bacio al cielo a ricordare il piccolo Daniele a ogni gol segnato l’anno scorso.

Il suo contratto, scrive Tmw, scade a giugno 2027. Anche il calciatore del Camerun potrebbe aver voglia di aria nuova. Il punto, per il Napoli, è il dopo. Vista l’ultima campagna acquisti estiva, non c’è da farsi illusioni. Cercare Mainoo aveva un senso ma allo United hanno fuori i sapientoni alla Amorim. Una volta messo in panca un allenatore basic come Carrick, le cose sono cambiate: terzo posto in classifica e Mainoo sempre in campo e vicino al rinnovo. Il calcio è semplice, lo hanno capito anche al Manchester United.

Il problema sarà il dopo, dunque. Perché è facile vendere, il complesso è sostituire un calciatore come Anguissa. Fu pagato 15 milioni. Ne valeva almeno il doppio. Almeno. Ha reso come un calciatore da 50 milioni.