A voi Lukaku il più grande centravanti della storia del calcio

Il Belgio stava perdendo 1-0, finalmente Garcia fa entrare Romelu e lui cambia la partita. I Diavoli Rossi pareggiano. Autogol egiziano nel tentativo di anticipare il centravanti del Napoli

Finalmente Garcia fa entrare in campo Lukaku

Il più grande centravanti della storia del calcio. Romelu Lukaku. Se n’è stato lì in panchina a osservare quello scempio. Lui lì fermo emerge i suoi arrancavano contro gli egiziani. Rudi Garcia lo teneva inchiodato a quella panca mentre il Belgio stava perdendo 1-0 e continuava a far girare palla. Al massimo un palo su punizione di De Bruyne.

Poi, al minuto 65 nemmeno Rudi Garcia ha potuto più tenerlo lì, seduto. Neanche il tempo di entrare che il Belgio ha pareggiato. Cross dalla destra per Romelu e il pallone è finito in rete. Non ha toccato Romelu, è stato autogol di Hany. Il cross dalla destra di Meunier.

Ricapitolando: Romelu è entrato e ha cambiato la partita.

Siamo nelle mani di Allegri

A Napoli lo trattano come se fosse un calciatore di Eccellenza. Siamo aggrappati ad Allegri nel remoto caso in cui dovesse prima o poi firmare da allenatore degli azzurri.

E mentre si riprende a giocare, una voce da lontano chiede: ma quante categorie di differenza ci sono tra Lukaku e Hojlund?

E una voce in lontananza ha cominciato a contare.

E una, e due, e tre, e quattro…