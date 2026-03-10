Cassano: “Se Lobotka non va alla Juventus, occhio all’Inter. Conte non fa prigionieri”
A Viva El Futbol: "Lobotka può andare alla Juve se resta Spalletti". Adani: "Non so se Conte si priverebbe di Lobotka, se restasse a Napoli; Perrone sarebbe il suo sostituto naturale".
L’ex calciatore Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha dato una sua previsione sul futuro di Stanislav Lobotka.
Di seguito, le parole di Cassano:
“Se non va alla Juve, molto probabilmente occhio a Lobotka all’Inter. L’ho detto tempo fa che Lobo poteva andare alla Juve se resta Spalletti, perché mi arrivano voci. Ma occhio all’Inter se va via Calhanoglu. Antonio Conte non fa prigionieri ed è anche giusto possa cambiare. Ma secondo me l’Inter l’anno prossimo cercherà un mediano basso“.
Arriva anche la replica di Lele Adani in merito:
“Non so se Conte si priverebbe di Lobotka, se restasse a Napoli; Perrone sarebbe il suo sostituto naturale“.