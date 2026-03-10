Cassano: “Se Lobotka non va alla Juventus, occhio all’Inter. Conte non fa prigionieri”

Allegri: “Estupinan alle spalle di Luis Henrique? Avevamo preparato quella situazione”

A Dazn: "L'Inter ha sette punti di vantaggio, sono tanti. Abbiamo 9 punti sulla Roma e sul Como. Non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Dobbiamo essere molto contenti della vittoria soprattutto perché porta tre punti"